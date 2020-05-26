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Топ-менеджера «Укрзалізниці» уволили из-за скандального видео
Правление «Укрзалізниці» из-за нарушения кодекса этики и семейных ценностей уволило директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева. Ранее в «Укрзалізницю» пришли сотрудники НАБУ, которые произвели обыски.
«Правление «Укрзалізниці» считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником «Укрзалізниці», — говорится в заявлении пресс-службы компании.
Ранее в сети обнародовали видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину в лицо.
Андрей Рязанцев занял должность директора по развитию бизнеса «Укрзалізниці» 11 июня 2019 года. До этого он был директором по экономике и финансам.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» продлила срок возврата билетов на отмененные рейсы.21
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