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Топ-менеджера «Укрзалізниці» уволили из-за скандального видео

19:43 26 мая 2020
Андрей Рязанцев
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Правление «Укрзалізниці» из-за нарушения кодекса этики и семейных ценностей уволило директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева. Ранее в «Укрзалізницю» пришли сотрудники НАБУ, которые произвели обыски.

«Правление «Укрзалізниці» считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником «Укрзалізниці», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

Ранее в сети обнародовали видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину в лицо.

Андрей Рязанцев занял должность директора по развитию бизнеса «Укрзалізниці» 11 июня 2019 года. До этого он был директором по экономике и финансам.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» продлила срок возврата билетов на отмененные рейсы.

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