- 20:51 Разборка в центре Киева: неизвестные обстреляли мужчину и сожгли свое авто
- 20:24 Ищите женщину: ГБР таки вручило повестку Порошенко через его жену
- 20:11 «Выбивали» деньги на кладбище: в Черкасской области будут судить полицейских-вымогателей
- 20:07 Турция назвала дату возобновления авиасообщения с Украиной
- 19:58 Известная украинская певица попала в больницу: понадобилась срочная операция
- 19:56 На Ровенщине транспорт не запустят до 24 июня: названа причина
- 19:43 Топ-менеджера «Укрзалізниці» уволили из-за скандального видео
- 19:34 Виноваты колготки: стала известна причина ссоры Кейт Миддлтон и Меган Маркл
- 19:34 Саакашвили "переименовал" Нацсовет реформ в Офис простых решений и результатов: в сети бурное обсуждение
- 19:22 «Боруссия» Д. – «Бавария»: где смотреть онлайн суперматч бундеслиги
- 18:59 Пытки в Кагарлыке: суд арестовал второго полицейского-садиста
- 18:42 Муж убил жену, бросив на нее кобру – после того, как не получилось с гадюкой
«Выбивали» деньги на кладбище: в Черкасской области будут судить полицейских-вымогателей
В суде будут обвинять двух правоохранителей одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области. Ранее были разоблачены копы, которые требовали выкуп у айтишников.
Как сообщает Госбюро расследований, полицейских из Черкасской области обвиняют в разбое, насилии и вымогательстве. Установлено, что в сентябре 2019 года копы задержали одного из местных жителей, который якобы совершил уголовное преступление. Его отвезли на кладбище, где избивали и требовали денег за непривлечение к уголовной ответственности. Причем похищенный преступления не совершал.
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее сообщалось, что в Харькове полицейские применили необычный метод для дерзкого похищения автомобиля, который в тот же день продали.227
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!