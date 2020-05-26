26.78 / 27.03 29.02 / 29.49
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Выбивали» деньги на кладбище: в Черкасской области будут судить полицейских-вымогателей

20:11 26 мая 2020
Полиция
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В суде будут обвинять двух правоохранителей одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области. Ранее были разоблачены копы, которые требовали выкуп у айтишников.

Как сообщает Госбюро расследований, полицейских из Черкасской области обвиняют в разбое, насилии и вымогательстве. Установлено, что в сентябре 2019 года копы задержали одного из местных жителей, который якобы совершил уголовное преступление. Его отвезли на кладбище, где избивали и требовали денег за непривлечение к уголовной ответственности. Причем похищенный преступления не совершал.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Харькове полицейские применили необычный метод для дерзкого похищения автомобиля, который в тот же день продали.

227

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

полиция

Разборка в центре Киева: неизвестные обстреляли мужчину и сожгли свое авто (видео)

Ассия Ахат

Известная украинская певица попала в больницу: понадобилась срочная операция (фото)

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Виноваты колготки: стала известна причина ссоры Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото)

Андрей Рязанцев

Топ-менеджера «Укрзалізниці» уволили из-за скандального видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер