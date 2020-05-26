Происшествия

«Выбивали» деньги на кладбище: в Черкасской области будут судить полицейских-вымогателей

В суде будут обвинять двух правоохранителей одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области. Ранее были разоблачены копы, которые требовали выкуп у айтишников.

Как сообщает Госбюро расследований, полицейских из Черкасской области обвиняют в разбое, насилии и вымогательстве. Установлено, что в сентябре 2019 года копы задержали одного из местных жителей, который якобы совершил уголовное преступление. Его отвезли на кладбище, где избивали и требовали денег за непривлечение к уголовной ответственности. Причем похищенный преступления не совершал.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Харькове полицейские применили необычный метод для дерзкого похищения автомобиля, который в тот же день продали.

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