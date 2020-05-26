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США готовятся нанести новый удар по "Северному потоку-2"
В США разрабатывают план по введению новых санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2». В американском военном бюджете на 2020 год предусмотрены санкции против России, в том числе и в отношении проекта «Северный поток-2».
Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл, уточнив, что ограничения могут ввести в ближайшее время.
«Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», — заявил дипломат.
Гренелл также призвал правительство Германии пересмотреть свою политику в отношении России.
Издание пишет, что в США намерены если не предотвратить само завершение строительства трубопровода, то помешать действительному введению «Северного потока-2» в эксплуатацию.
Напомним, на днях в Германии приняли решение, которое создает дополнительные сложности на пути строительства «Северного потока-2» в обход Украины.
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