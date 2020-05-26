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В Раде обсудят полицейский беспредел в Кагарлыке
Резонансное дело о пытках в Кагарлыке, которые совершили над мужчиной и женщиной двое полицейских районного отделения, рассмотрят на внеочередном заседании парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Заседание состоится 1 июня в 15:00 в закрытом режиме.
«В понедельник, 1 июня 2020 года, в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета относительно ситуации, произошедшей в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года. На заседание будет приглашено руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований», — цитирует «Цензор.НЕТ» сообщение комитета.
Напомним, 25 мая ГБР задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.
В ночь с 23 на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием.
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