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У Зеленского заявили о том, что курс Украины на ЕС и НАТО — "недостаточно гибкий"
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, активно защищавший недавно президентский законопроект о двойном гражданстве, заявил, что стратегические намерения, записанные положения о стратегическом курсе на членство в ЕС и НАТО в Конституции Украины, должны быть более гибкими.
Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, пишет РБК-Украина.
«Я глубоко убежден, что такие стратегические вещи, хотя они и внесены преимущественно только в Преамбулу Конституции, как намерение, там, где у нас записано, что мы верим в Бога — это такие превентивные вещи, но я глубоко убежден, что такие стратегические вещи могут и меняться, поэтому это все-таки должно быть более гибко», — заявил Стефанчук.
При этом он отметил, что Альянс и Евросоюз привлекают Украину из-за высокого уровня гарантий прав и свобод человека.
Также Стефанчук в ходе своего выступления назвал условия для проведения всеукраинского референдума, на который как раз и могут выноситься вопросы стратегического уровня. Среди таких условий — участие 3 млн граждан и привлечение не менее двух третей областей.
«Основная идея, которая закладывается в этот законопроект, это то, чтобы народ мог инициировать и народ мог поддержать. Основные критерии у нас предусмотрены Конституцией Украины, мы не можем от них отойти и изменить, это 3 млн граждан Украины. Причем две трети областей должны быть привлечены к поддержке этого законопроекта», — заявил Стефанчук.
Он также добавил, что после этого определяются процедурные вопросы, в течение ориентировочно 60 дней.
«Это вопрос агитации, поддержки и так далее, и вопрос может быть вынесен на референдум. Что интересно — мы впервые предлагаем украинскому народу, чтобы он непросто определял какие-то вопросы на референдуме, но и предоставить возможность украинскому народу отменять закон, принятый ВР», — добавил он.
Напомним, 26 мая президент Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО. Кроме того, в феврале 2020 года Кабмин одобрил обновленную годовую национальную программу Украина-НАТО.
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