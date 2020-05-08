Украина

Зеленский пока не лег под Кремль, будем исходить из того, что и не ляжет, — Роман Цимбалюк

В первой части интервью корреспондент агентства УНИАН в столице России Роман Цимбалюк рассказал о победобесии в стране-агрессоре и о реакции Кремля на «неправильное» поведение Лукашенко. Во второй части журналист объяснил, почему с оптимизмом смотрит на происходящее в Украине.

— Роман, почти год назад прошла инаугурация президента Зеленского. После ноябрьской встречи в Париже Путин назвал его симпатичным и искренним, а Зеленский неоднократно подчеркивал, что у лидеров двух стран начался диалог. При этом любому здравомыслящему человеку понятно, что цели Путина не меняются. Ему нужна отмена антироссийских санкций и очень хочется заполучить всю Украину. Учитывая, что в Киеве слабая и некомпетентная власть, да еще на голову человечеству свалились пандемия и глобальный экономический кризис, каких шагов можно ожидать от Кремля в ближайшее время?

— Все-таки Боженька Украину любит и компенсирует нам недостаток каких-то правильных решений.

Позиция нынешнего президента Украины — «між крапельками». Зеленский пытается избегать ответов на самые главные вопросы. Это касается любой темы. Вроде бы мы за НАТО, но при этом у нас какое-то особое мнение. На днях он вдруг стал размышлять, кто же виноват в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Действительно, кто виноват? Она же не случилась сама по себе. Российские пропагандисты почему-то отсчитывают эту историю с начала пожара в Доме профсоюзов, хотя, наверное, им правильнее было бы вести отсчет с момента, когда пророссийские боевики напали на проукраинский марш. Впрочем, я лично убежден, что все началось 20 февраля — с захвата украинского Крыма. Все остальное стало следствием. Однако наш президент на таких важных моментах не акцентирует внимание, чтобы не заострять углы.

При этом в Москве его не считают человеком, готовым капитулировать. И правда, он пока не сделал ни одного шага, который нельзя откатать назад.

Кстати, показательно, что во время годовщины победы Зеленского во втором туре российские пропагандисты называли его президентом-нацистом. В связи с этим снова вернусь к уроку истории в детском саду моего сына. Российским детям внушают, что нацистов нужно убивать. Хотелось бы, чтобы это услышал наш президент.

Аналогичная ситуация и в украинском обществе. У нас есть те, кто называет вещи своими именами, но есть и такие (я их просто не понимаю!), кто делает вид, что на украинской территории нет российских военных. Я называю эту категорию «человек-куст». Им не важно, какие флаги висят вокруг. Как, например, нашим прекрасным боксерам Усику и Ломаченко, которые рассказывают что-то про дружбу, братство и один народ. Я не против таких высказываний, только не могу понять: почему при этом россияне в нас стреляют?

Зеленский тоже старается избегать четких определений. Может, потому, что на предстоящих местных выборах его партии нужен результат и в его молчании есть какой-то хитрый политтехнологический смысл, чтобы не оттолкнуть достаточно большой процент населения Украины. Допускаю, что в такой политике Зеленского «між крапельками» есть и какие-то плюсы, которые мы увидим в обозримом будущем.

— Вы, наблюдая из Москвы за происходящим в Украине, понимаете, куда движется наша страна? Ведь мы ни разу не услышали от команды президента слов ни о какой-то стратегии, ни о глобальных целях. Все невнятно, нечетко — как-нибудь, когда-нибудь.

- Знаете, я всегда смотрю на нашу страну с оптимизмом, даже несмотря на этот управленческий хаос при Зеленском и на отсутствие каких-то четко сформулированных целей. Наша власть почему-то не артикулирует, где мы находимся, в какой ситуации, почему у нас война и с кем, если территории оккупированы, то кем.

Но я сторонник здравого смысла. За этот год Зеленский под Кремль не лег. Может, он еще размышляет об этом… Но будем исходить из того, что и не ляжет.

Очевидно, что Украина все равно идет вперед. Даже стояние на месте, как сейчас, в моем понимании тоже движение. Объясню, что имею в виду. Дело в том, что с момента обретения независимости у нас сложилась историческая традиция, что Украина постоянно раскачивается как маятник: Запад — Восток, Восток- Запад. Да, сейчас этот маятник действительно начал движение на Восток (уже звучат реплики о реванше и прочем). Но он сразу остановился. Потому что в любом случае все то, что у нас прописано в Конституции (курс в НАТО и в ЕС), будет реализовываться на государственном уровне.

Прекрасно понимаю все риски. Но! В сумме у пророссийских сил сегодня больше 30 процентов поддержки избирателей не наберется. Значит, у здоровой части общества есть все шансы строить и развивать нашу страну. Карантин закончится, и мы пойдем дальше. Хотя, понятно, что в экономике некоторое время будет ситуация на букву «ж»…

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный российский политолог Андрей Илларионов объяснил, почему имперские аппетиты Путина никуда не делись, а его цель — по-прежнему полный контроль над Украиной и Беларусью.

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