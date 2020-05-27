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В России впервые выявили COVID-19 у кошки
После ряда сообщений о том, что коронавирус может передаваться от человека котам, о первом случае заражения животного COVID-19 заявили в России.
Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, пишет ТАСС.
«В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина», — сказал он.
По словам Власова, 18 мая владелец пятилетней кошки обратился в подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (Москва), чтобы протестировать питомца на коронавирус. До этого кошку осмотрел ветеринарный врач одной из московских клиник, который и отправил животное в центр.
Как пояснил замглавы Россельхознадзора, у кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, а полученный биоматериал исследовали методом ПЦР по разработанной центром методике выявления коронавируса у животных.
Россельхознадзор не считает необходимым принимать меры в отношении домашних или диких животных из-за обнаружения коронавируса у кошки.
«Сейчас нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие», — сказал Власов.
Власов напомнил, что коронавирус сейчас распространяется путем прямой передачи от человека к человеку. «Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки). Более того, нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него — это эпидемиологический тупик», — отметил чиновник.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Нидерландах вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен заявила, что люди могут заразиться COVID-19 от норок. Пока что это неподтвержденные научно выводы.21
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