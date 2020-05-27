Украина

IKEA начала, и сразу же прекратила принимать заказы в Украине: что произошло

Работающий во многих странах мира шведский мебельный ритейлер IKEA, несколько раз откладывавший приход в Украину, наконец-то запустил в нашей стране 14 мая свой интернет-магазин.

Но радость ринувшихся заказывать в нем товары украинцев была омрачена многочисленными сбоями в работе с скудным ассортиментом, пишет ресурс MC.today.

«Сайт работает кое-как, а ассортимент пока небольшой. В связи с большим наплывом пользователей на сайт IKEA даже временно перестала принимать новые заказы», — говорится в статье.

По словам несостоявшихся покупателей ритейлера, на этапе оформления доставки сайт выдает ошибку, дескать, время и дату доставки рассчитать сейчас невозможно.

Также люди жалуются на высокие тарифы на доставку и другие проблемы, связанные с ней. Например, если вы уже оплатили доставку почтой, а потом передумали, могут возникнуть проблемы с возвратом.

У части клиентов проблемы начинались на этапе ввода почтового индекса. Людям приходилось делать по 7−8 попыток, чтобы все-таки оформить заказ.

Кроме того, отсутствует возможность выбрать время доставки.

Еще один баг: доставка грузовиком у IKEA стоит 699 грн, но она невозможна за пределы столицы, даже находящиеся сразу за Большой Окружной.

Обратившись к IKEA с просьбой о причинах сбоев, издание не получило конкретного ответа. В представительстве торговой компании лишь сообщили, что количество заказов в день в Украине выше, чем они ожидали, и превысило прогнозы. Поэтому в компании решили обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность принимать новые.

«Обещают сообщить, как только возобновят деятельность сайта», — говорится в статье. Но сколько продлится «пробный период», пока что непонятно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «чудеса с доставкой» существуют даже на хорошо развитых рынка. Так, британка Лорен Томпсон заказала в магазине PrettyLittleThing сексуальное облегающее розовое платье из полиуретана, но получила в посылке нечто похожее на пластиковый пакет для мусора, который окунули в краску. Некоторым из читателей ее микроблога «покупка» напомнила «сумку из магазина IKEA и даже «сдувшийся детский бассейн».

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