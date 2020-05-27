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Дожди с грозами и небольшое потепление: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
В ближайшие несколько дней по всей территории Украины пройдут дожди, местами с грозами.
По прогнозам Укргидрометцентра, в среду, 27 мая, дожди с грозами накроют всю Украину. Дневная температура воздуха 17−19 градусов, на юге и востоке — до +21.
В Киеве также ожидаются осадки, ночью — +10 градусов, днем — +17 градусов.
В четверг, 28 мая, дожди продолжатся, но уже без майских гроз. Воздух прогреется сильнее. На востоке — до +23, в Донецкой и Луганской областях — до +25 градусов.
О летней погоде в Украине читайте в статье «ФАКТОВ»: «Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом».
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»123
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