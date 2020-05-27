Twitter начал указывать на фейки в постах Трампа

Мир

На твитты президента США Дональда Трампа, который недавно открыто обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе, компания Twitter поставила маркировку, предупреждающую о том, что информация может быть фейковой.

Под твиттами Трампа, касающимися предстоящих выборов, появилась специальная плашка с текстом «Узнайте факты о голосовании по почте». Кликнув по ней, пользователи переходят к списку неточностей, которые Трамп, по мнению специалистов Tiwtter, допустил в своих сообщениях, передает «РБК-Украина».

В первом твите Трамп заявил, что рассылка бюллетеней по почте приведет к мошенничеству. Во втором он сомневается в легитимности рассылаемых бюллетеней.

Судя по твиттам, президент Трамп не исключает, что выборы в США будут сфальсифицированы.

Позже Трамп обвинил саму компанию Twitter во вмешательстве в выборы в США.

Напомним, во время недавнего брифинга в Белом доме президент Трамп поссорился с журналистками и обвинил СМИ в заговоре против него.

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