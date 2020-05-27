ВОЗ назвала новый эпицентр пандемии коронавируса

Мир

Пандемия коронавируса, которая вначале года после Китая охватила Европу и унесла большое количество жизней в Италии и Испании, перемещается на американский континент. По данным ВОЗ, теперь эпицентром пандемии COVID-19 стали Южная и Северная Америки.

По последним данным, в Америке зафиксировано более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 143 тысяч смертей, сообщает Reuters.

В частности, большое количество зараженных в Бразилии, Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.

Руководитель ВОЗ в американском регионе Кариса Этьен призвала страны не ослаблять карантин.

По данным Worldometers, на 27 мая в мире подтверждено более 5,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 350 тысяч человек умерли от этой инфекции, почти 2,5 миллиона вылечились.

Напомним, ВОЗ предупредила о возможности второй волны пандемии коронавируса COVID-19, причем, как считают эпидемиологи, это может произойти в любое время.

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