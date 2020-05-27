Украина

Стало известно, сколько украинцев до сих пор пользуются "ВКонтакте" и "Одноклассниками"

После того, как в Украине заговорили о продлении санкций в отношении российских соцсетей и интернет-сервисов, в апреле 2020 года украинская аудитория «ВКонтакте» увеличилась на 1 миллион пользователей. В то же время частота контакта аудитории с ресурсом, наоборот, уменьшилась.

По мнению специалистов проекта CMeter исследовательской компании «Kantar Украина», люди или вернулись, или вспомнили о своих аккаунтах и решили зайти, особенно в свете резонанса в СМИ о продолжении блокировки российских сайтов.

До этого в марте 2020 года было существенное падение охвата.

Специалисты CMeter считают, что запрет российских интернет-ресурсов является достаточно эффективным.

«Есть коммерческие ресурсы, которые отмечают, что их площадки продаж в соцсетях „ВКонтакте“ или „Одноклассники“ снижаются. Хотя заходить техническая возможность есть, но все равно эти группы теряют сторонников», — цитирует «Громадське» утверждение эксперта проекта.

По данным исследователей, в апреле 2017 года, до запрета, «ВКонтакте» был третьим по популярности сайтом в Украине после Google и YouTube.

Тогда в перечне топ-10 сайтов по посещаемости в стране четыре были российскими: соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а еще поисковые и почтовые сервисы «Яндекс» и Mail.ru.

В мае 2017 года «ВКонтакте» пользовались 76,1% украинцев с доступом в интернет (блокировать российские ресурсы в Украине начали 17 мая 2017 года). В июне того же года процент украинцев, которые заходили в эту сеть, упал до 23,9%. А через год после запрета — вырос до 29,3%.

По данным коммуникационного агентства PlusOne, в декабре 2019 года 22% украинцев с доступом в интернет раз в месяц заходили в «ВКонтакте». В «Одноклассники» заходили 15% вместо 18% годом ранее.

В то же время, в Украине существенно увеличилось количество пользователей Facebook — в августе 2018 года их было 12 миллионов, а в марте 2020 — около 14 миллионов.

Напомним, предложение о продлении еще на три года санкций к российским социальным сетям «Одноклассники» и «ВКонтакте» внес в СНБО глава СБУ Иван Баканов. Оно было основано на выводах киберспециалистов о том, что введение санкций привело к уменьшению в три раза числа украинских пользователей в этих соцсетях. Соответственно, сократилась и целевая аудитория, на которую пытаются воздействовать спецслужбы РФ. Президент Зеленский подписал соответствующий указ 15 мая 2020 года.

68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter