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Украина

Кулеба рассказал о реальном влиянии Ермака на МИД

9:35 27 мая 2020
Дмитрий Кулеба
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Руководство внешней политикой, согласно Конституции Украины, осуществляет президент страны. Поэтому его указания могут передаваться как напрямую, так и через Офис президента. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ответив на вопрос о возможном давлении на МИД со стороны Банковой.

«Лично я как министр никакого патернализма со стороны Банковой не ощущаю, мне моего одеяла вполне достаточно, могу дважды в него обернуться», — сказал Кулеба.

Он также напомнил, что с самого начала украинской независимости подобные тезисы часто можно увидеть в украинской прессе.

Напомним, недавно Кулеба позитивно высказался о будущем после США в Украине генерале Дейтоне, назвав его «классным мужиком». Он также заявил, что официальный Киев готов сразу принять генерала после окончательного утверждения его кандидатуры Сенатом США.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил о том, что даже если некий коллективный Запад не заставит Путина вернуть Украине захваченный Крым, украинская власть вполне это сможет сделать своими силами — реализовав три тактических шага.

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