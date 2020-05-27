Украина

В Украине открыли продажу билетов на поезда дальнего следования: откуда и куда можно уехать

К пяти поездам, продажу билетов на которые «Укрзалізниця» открыла с 27 мая, добавились еще девять поездов дальнего следования — они отправятся по маршрутам с 1 июня.

Так, продажа билетов открыта на поезда № 8 / 7 Одесса — Харьков, № 20 / 19 Лисичанск — Киев, № 53 / 54 Днепр — Одесса, № 63 / 64 Харьков — Киев, № 105 / 106 Киев — Одесса и № 791 / 792 Киев — Кременчуг, № 81 / 82 Харьков — Новоалексеевка, № 125 / 126 Киев — Константиновка и № 10 / 9 Киев — Мариуполь.

В «Укрзалізниці» уточняют, что согласно постановлению Кабмина, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда № 7 / 8 Одесса — Харьков, на который продают 100% мест.

Пока что билеты доступны онлайн, вскоре их можно будет купить и в кассах. В компании напоминают, что пассажиров допустят к посадке лишь при наличии индивидуальных средств защиты — масок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что авиасообщение между регионами Украины, где нет угрожающей ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией, планируют открыть раньше, чем анонсировали — то есть, еще до 15 июня.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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