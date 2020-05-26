Процесс пошел: в Украине начали продажу билетов на поезда

Украина

«Укрзалізниця» с 27 мая открывает продажу билетов на 5 поездов «Интерсити+». Напомним, по плану правительства, движение пассажирских поездов дальнего следования, приостановленное в связи с карантином из-за пандемии коронавируса, должно быть восстановлено с 1 июня 2020 года.

Купить билеты на поезда №№ 721 / 722 и № 726 / 725 Киев-Харьков, № 763 / 764 Киев-Одесса, № 711 / 712 Киев-Константиновка и № 740 / 739 Киев-Кривой Рог пока можно только в режиме онлайн.

По новым правилам, заполненным может быть только 50% вагона. Все пассажиры должны быть в масках. Во время проверки билетов будут также измерять температуру.

Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды также будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщили в ведомсте.

Поезда начнут курсировать с 1 июня.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что первыми запустят пригородные электрички, затем — поезда дальнего следования. Начнут с южных направлений, где эпидемиологическая ситуация не столь сложная.

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