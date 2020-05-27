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В полицию привез сосед: адвокат раскрыл жуткие подробности об изнасиловании женщины в Кагарлыке
Женщину, которую пытали и изнасиловали полицейские в Кагарлыке под Киевом, в полицию привез сосед на своей машине, заманив ее якобы на допрос, где ее ждал «дядя Коля» (начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлык Николай Кузив).
Адвокат Евгений Мельниченко, который представляет в суде интересы потерпевшей, написал в Facebook, что сейчас этот 39-летний сосед в розыске. У него трое детей, разведен.
В отделе полиции потерпевшую ждали полицейские — пьяный «дядя Коля» и «Сережа».
По информации адвоката, Кузив и раньше добивался внимания потерпевшей, а в отделении полиции женщину стали бить и насиловать. Полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики и заставляли пить потерпевшую. Весь кошмар продолжался с 7 часов вечера до 4 утра.
Мельниченко пишет, что у женщины есть пятилетняя дочь, больная ДЦП. Семья живет бедно.
Он защищает женщину бесплатно и хочет довести дело до конца, чтобы моральные уроды, служащие в полиции, получили заслуженное наказание.
Напомним, 25 мая ГБР задержало полицейских из Кагарлыка Николая Кузива и Сергея Сулиму, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.
Суд арестовал обоих задержанных на два месяца без права внесения залога.774
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..