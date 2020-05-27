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Происшествия

В полицию привез сосед: адвокат раскрыл жуткие подробности об изнасиловании женщины в Кагарлыке

9:59 27 мая 2020
полицейские
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Женщину, которую пытали и изнасиловали полицейские в Кагарлыке под Киевом, в полицию привез сосед на своей машине, заманив ее якобы на допрос, где ее ждал «дядя Коля» (начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлык Николай Кузив).

Адвокат Евгений Мельниченко, который представляет в суде интересы потерпевшей, написал в Facebook, что сейчас этот 39-летний сосед в розыске. У него трое детей, разведен.

В отделе полиции потерпевшую ждали полицейские — пьяный «дядя Коля» и «Сережа».

По информации адвоката, Кузив и раньше добивался внимания потерпевшей, а в отделении полиции женщину стали бить и насиловать. Полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики и заставляли пить потерпевшую. Весь кошмар продолжался с 7 часов вечера до 4 утра.

Мельниченко пишет, что у женщины есть пятилетняя дочь, больная ДЦП. Семья живет бедно.

Он защищает женщину бесплатно и хочет довести дело до конца, чтобы моральные уроды, служащие в полиции, получили заслуженное наказание.

Напомним, 25 мая ГБР задержало полицейских из Кагарлыка Николая Кузива и Сергея Сулиму, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

Суд арестовал обоих задержанных на два месяца без права внесения залога.

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