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Шоу-бизнес

Мадонна удивила фанатов танцем на одной ноге (видео)

10:23 27 мая 2020
Мадонна
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

61-летняя американская певица Мадонна, которая, сидя на карантине, постоянно эпатирует своих подписчиков в Instagram, опубликовала в соцсети новое видео, подписав его: «Одноногая танцовщица ищет работу». В нем поп-звезда изобразила странный танец, стоя на одной ноге. Недавно Мадонна, получившая травму колена во время своего последнего мирового тура Madame X, начала проходить «восстановительное лечение» в связи с «недостающим хрящом».

Многие фанаты пришли в восторг от видео. Хотя кому-то оно показалась очень странным.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Мадонна показала, чем занимается на карантине с молодым любовником.


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