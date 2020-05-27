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Мадонна удивила фанатов танцем на одной ноге (видео)
61-летняя американская певица Мадонна, которая, сидя на карантине, постоянно эпатирует своих подписчиков в Instagram, опубликовала в соцсети новое видео, подписав его: «Одноногая танцовщица ищет работу». В нем поп-звезда изобразила странный танец, стоя на одной ноге. Недавно Мадонна, получившая травму колена во время своего последнего мирового тура Madame X, начала проходить «восстановительное лечение» в связи с «недостающим хрящом».
Многие фанаты пришли в восторг от видео. Хотя кому-то оно показалась очень странным.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Мадонна показала, чем занимается на карантине с молодым любовником.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..