Расстрел главаря наркокартеля в центре Киева: появилось новое видео скандального происшествия

Происшествия

В сеть выложили видео, на котором зафиксировано покушение на убийство гражданина Черногории, произошедшее во вторник, 26 мая, в Печерском районе Киева.

Видео на своей страничке в соцсетях опубликовал замминистра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам раненый с пятью пулевыми ранениями, три из которых — в область грудной клетки, в тяжелом состоянии находится в реанимации. Его охраняет полиция.

Иностранец находился в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на въезде в Одессу полицейские задержали четверых иностранцев, причастных к покушению в центре Киева. Ими оказались граждане Черногории, Македонии и Сербии.

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