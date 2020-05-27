- 13:55 На месте рухнувшего моста под Никополем появилась временная переправа
- 13:38 Годами насиловал малолетнюю дочь: отцу-педофилу вынесли суровый приговор
- 13:31 На Украину надвигается циклон: синоптик рассказала, какую погоду он принесет
- 13:24 Работает всего один анастезиолог: выяснились новые данные о ситуации в харьковской инфекционке
- 13:19 Любовница Жигунова резко отреагировала на сравнение с Заворотнюк
- 13:16 Помощь бизнесу и отказ от импорта: в Кабмине рассказали, как собираются выводить страну из кризиса
- 13:10 Названа дата открытия ТЦ и отелей в Киеве
- 12:59 В МИД объяснили, почему до сих пор не состоялся новый визит Зеленского в США
- 12:48 Расстрел главаря наркокартеля в центре Киева: появилось новое видео скандального происшествия
- 12:34 Хотел быть примером для брата: названо имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ
- 12:27 В Киеве впервые от коронавируса выздоровели больше людей, чем заразились
- 12:21 Мэр Черкасс Бондаренко хочет отсудить у Зеленского одну гривню
Расстрел главаря наркокартеля в центре Киева: появилось новое видео скандального происшествия
В сеть выложили видео, на котором зафиксировано покушение на убийство гражданина Черногории, произошедшее во вторник, 26 мая, в Печерском районе Киева.
Видео на своей страничке в соцсетях опубликовал замминистра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам раненый с пятью пулевыми ранениями, три из которых — в область грудной клетки, в тяжелом состоянии находится в реанимации. Его охраняет полиция.
Иностранец находился в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на въезде в Одессу полицейские задержали четверых иностранцев, причастных к покушению в центре Киева. Ими оказались граждане Черногории, Македонии и Сербии.853
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Грязь, нищета и насилие: 42 тысячи детей из интернатов срочно вернули к родителям, а там их никто не ждал
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!