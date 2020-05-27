Украина

Названа дата открытия ТЦ и отелей в Киеве

Гостиницы и торгово-развлекательные центры Киева будут открыты в субботу, 30 мая. Об этом городской голова Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«Хочу сообщить, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон). ТРЦ в Киеве — с соблюдением санитарных норм и регламентов — открывать с субботы, 30 мая», — сказал Кличко.

Кроме того, с 30 мая смогут начать работу и гостиницы. Разрешение не распространяется на хостелы.

Кличко подчеркнул, что в отелях будет проводиться температурный скрининг сотрудников и постояльцев, а вне номеров должен соблюдаться масочный режим.

Рестораны в отелях пока будут работать только на вынос и на обслуживание.

Ранее сообщалось, что в Киеве впервые во время пандемии число выздоровевших больше, чем заболевших.

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