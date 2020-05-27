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В Киеве впервые от коронавируса выздоровели больше людей, чем заразились
По стоянию на среду, 27 мая, в столице впервые с начала пандемии коронавируса число выздоровевших больше, чем заболевших. Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге.
В Киеве уже 2 739 случаев заболевания коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 29 человек. Госпитализировали 10 пациентов, остальные — на самоизоляции. За сутки зафиксированы три летальных случая, выздоровели 49 человек. За все время пандемии зафиксированы 64 летальных случая, выздоровели 442 человека.
«Впервые с начала пандемии у нас выздоровело больше, чем заболело — это хорошая новость», — сказал Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что еще одну смерть от коронавирусной инфекции зафиксировали в Вооруженных силах Украины — при этом первоначальное тестирование на COVID-19 показало у пациента отрицательный результат.37
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