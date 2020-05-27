Происшествия

На месте рухнувшего моста под Никополем появилась временная переправа (видео)

В Днепропетровской области соорудили переправу, которая будет временной заменой рухнувшему мосту через Алексеевский залив Каховского водохранилища.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, военные быстро соорудили переправу.

«Военнослужащие понтонно-мостового полка Командования Сил поддержки на отлично справились с поставленной задачей», — заявили в командовании Сил поддержки ВСУ.

В работах по наведению моста участвовало 40 единиц военной техники и более 50 военнослужащих. Этот мост — важный участок трассы Н-23 Кропивницкий — Запорожье.

Ранее сообщалось, что недалеко от Никополя (Днепропетровская область) при проезде фуры рухнул в воду автомобильный мост. На ликвидацию происшествия понадобились четыре дня — с помощью плавучего крана и водолазов поднимали со дна Алексеевского залива груз из фуры.

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