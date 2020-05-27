26.85 / 27.10 29.18 / 29.64
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На месте рухнувшего моста под Никополем появилась временная переправа (видео)

13:55 27 мая 2020
Переправа
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Днепропетровской области соорудили переправу, которая будет временной заменой рухнувшему мосту через Алексеевский залив Каховского водохранилища.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, военные быстро соорудили переправу.

«Военнослужащие понтонно-мостового полка Командования Сил поддержки на отлично справились с поставленной задачей», — заявили в командовании Сил поддержки ВСУ.

В работах по наведению моста участвовало 40 единиц военной техники и более 50 военнослужащих. Этот мост — важный участок трассы Н-23 Кропивницкий — Запорожье.

Ранее сообщалось, что недалеко от Никополя (Днепропетровская область) при проезде фуры рухнул в воду автомобильный мост. На ликвидацию происшествия понадобились четыре дня — с помощью плавучего крана и водолазов поднимали со дна Алексеевского залива груз из фуры.

48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пасмурная погода

На Украину надвигается циклон: синоптик рассказала, какую погоду он принесет

За решеткой

Годами насиловал малолетнюю дочь: отцу-педофилу вынесли суровый приговор

дети из неблагополучных семей

Грязь, нищета и насилие: 42 тысячи детей из интернатов срочно вернули к родителям, а там их никто не ждал

Виктория Ворожбит

Любовница Жигунова резко отреагировала на сравнение с Заворотнюк (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер