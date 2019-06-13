Любовь творит чудеса: боец АТО женился прямо в реанимации и сразу пошел на поправку

Житейские истории

Поразительная динамика, с которой идет на поправку старший солдат 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Беспалов, еще раз подтверждает — любовь творит чудеса. Когда его привезли в больницу имени Мечникова в Днепре, врачи не могли понять, как 24-летний парень остался жив. Пуля пробила ему глаз, прошла через весь мозг и остановилась в затылочной части черепа. С таким ранением, утверждал главврач больницы Сергей Рыженко, солдаты навсегда остаются на поле боя. Но Саша выжил, хотя сразу же после ранения впал в кому. Опытный нейрохирург Андрей Сирко, взвесив все «за» и «против», решил попытаться спасти парня. После трепанации черепа и сложнейшей многочасовой операции пуля и осколки черепа были извлечены. На двенадцатый день пациент вышел из комы. Все эти дни рядом была его невеста Аня, которая находится на пятом месяце беременности. Девушка была первой, кого Саша узнал. Увидев ее у больничной койки, раненый быстро пошел на поправку. Начал шевелить конечностями, взял любимую за руку, попытался заговорить. На пятнадцатый день его отключили от аппарата искусственного дыхания. Первое, что они с Аней решили сделать, — пожениться. Прямо там, в реанимационной палате. Правда, пришлось преодолеть бюрократические трудности, потому что сотрудники загса ни в какую не хотели расписывать жениха, считая, что он не отдает себе отчет в том, что делает, поэтому не может жениться. Но благодаря врачам, волонтерам и прессе мечта влюбленных исполнилась. В минувший четверг, в праздник Вознесения Господня, Аня и Александр стали мужем и женой.

«Когда Саша был совсем крохой, умерла его мама, а в октябре 2018 года от рака скончался отец»

— За свои 24 года Саша пережил много горя, — рассказывает «ФАКТАМ» тетя бойца Елена Калинина. — Когда он был совсем крохой, умерла его мама, а в октябре 2018 года от рака скончался отец. Мальчика с детства воспитывала бабушка по отцу, но и мы — дяди и тети — тоже старались принимать участие в его судьбе. Жили неподалеку, на Кинбурнской косе в Николаевской области. В школу Саша пошел в неполные шесть лет и учился очень хорошо. Уже в детстве был виден его решительный и смелый характер. Например, в первом классе он заявил, что не хочет сидеть за партой, взял свой стульчик и поставил за стол, чтобы находиться рядом с учительницей. Она улыбнулась и неожиданно позволила.

После школы мой племянник захотел сам стать учителем, поступил на бюджет в Николаевский педагогический институт имени Сухомлинского. Но в 18 лет неожиданно бросил учебу и заключил контракт с ВСУ. Я его отговаривала, не могла понять, с чем связано такое решение. Сейчас-то это понятно, идет война, но тогда, в 2013 году… Саше захотелось стать десантником. Для него это была романтика. Успокаивал меня: «Тетя Лена, это всего на три года, ничего со мной не случится». Кто же тогда знал, что впереди Майдан и АТО… По истечении срока первого контракта племяннику предложили пойти в военное училище, но он не захотел, подписал еще один контракт, снова на три года.

За эти шесть лет Александр прошел самые страшные бои — Иловайский котел, Донецкий аэропорт, но, приходя в отпуск домой, никогда ни о чем не рассказывал и тем более не жаловался. Делал вид, что у него все в порядке. Но мы видели, что он меняется, как из романтичного парня превращается в мужчину. Конечно, я очень волновалась за него, давала ему с собой иконку, молитву. И Бог хранил его. Из ДАП Александр с ребятами выбрались, а тех, кто приехал туда после них, уже нет…

Полтора месяца назад у Саши должна была быть ротация, он написал мне, что служить больше не хочет, собирается увольняться, жениться. Рассказывал, что Анечка беременна. Если бы он тогда приехал домой, остался бы целым и невредимым. Но ротация откладывалась. Командир сказал: если Александр Беспалов хочет жениться, пусть пишет заявление на отпуск. Но он не сделал этого, говорил, что не может бросить своих пацанов.

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А 21 мая Ане позвонили и сказали, что наш Саша тяжело ранен. Она сразу же сообщила мне. Если бы вы знали, сколько людей за него молились, сколько о здравии подавали в церквях. И Сашенька пошел на поправку. За это огромное спасибо Богу, врачам и Анечке — она настоящий герой. И ее родители тоже. Другие бы сказали: «Зачем тебе выхаживать больного, да еще без глаза?» Но ее родные поддерживают дочку и обещают помочь всем, чем только смогут. Анина и Сашина любовь творит чудеса. За четыре последних дня в состоянии его здоровья виден огромный сдвиг.

«Как только парень женился, сразу заговорил»

— Это просто чудо, что происходит с нашим пациентом, — радуется главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. — После того как Александр вышел из комы, он только шевелил губами. Мы надеялись, что потихоньку начнет говорить через пару месяцев. Но как только парень женился, сразу заговорил. Сегодня рассказывал мне, как хочет поскорее начать двигаться, как ждет сына и мечтает взять его на руки. Я слушал и диву давался. За время войны мы провели 320 подобных операций, но в большинстве случаев пациенты остаются с очень серьезными нервными нарушениями, не могут нормально двигаться, говорить. А Саша идет на поправку прямо на глазах. Тут, конечно, много факторов сыграло. И мастерство наших хирургов, и его воля к жизни, и, конечно, любовь.

— С Александром мы познакомились год назад в Николаеве, — рассказывает «ФАКТАМ» 21-летняя Анна Беспалова. — Можно сказать, совершенно случайно. Я приехала из Вознесенска, пришла в гости к сестре, которая живет в Николаеве, и стояла под подъездом, ждала, пока мне откроют дверь. Какой-то парень сидел неподалеку на лавочке. Глянул на меня, заметил мои длинные ресницы и говорит: «Не взлетишь ты с такими ресницами?» Я улыбнулась, а тут как раз вышел муж сестры, оказалось, что они знакомы. В общем, мы поболтали втроем, посмеялись. Телефонами не обменивались, не общались.

Александр и Аня встретились совершенно случайно и быстро поняли, что не могут жить друг без друга

— Я уехала домой в Вознесенск, а через месяц переехала в Николаев, устроилась на работу в финансовую компанию, — продолжает Аня. — И вот в один из дней Александр пришел к нам в офис, чтобы другу перевести деньги. Он тогда не был на службе из-за сломанного пальца. Конечно, я удивилась, увидев его. Мы ведь не договаривались о встрече. Получается, нас свела судьба. Александр меня сразу узнал, подошел. Я засмотрелась: красивый, голубоглазый, видный парень. Пошли кофе попить, разговорились. Я рассказала, что только переехала в новую квартиру, у меня еще даже стиральная машина не подключена. Он предложил помочь, я согласилась. Встретила его, накормила борщом. Машину он, правда, в тот день не подключил — не было какой-то важной запчасти. Но зато мы нашли друг друга.

Александр приходил каждый день, встречал меня с работы. Все время дарил цветы, был таким внимательным. Однажды, заметив, что мне на работе нечем заколоть волосы, пошел и купил красивую заколку. Это очень спокойный человек, никогда не повысит голос, не скажет грубого слова. Мы очень быстро поняли, что хотим быть вместе и создать семью. Потом я забеременела. Это не было случайностью, мы подошли к такому шагу осознанно. Саша был очень рад, когда я призналась, что жду ребенка. Сразу сказал: «Увольняйся, сиди дома, ничего не делай и хорошо кушай». А сам уехал в АТО. Звонил мне оттуда, говорил, что все в порядке.

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Когда я слышала стрельбу и начинала задавать вопросы, отвечал: «Ань, ты же понимаешь, что я не на дискотеку поехал». Я, конечно, очень ждала его ротации. Ведь Александр сказал, что после нее будет увольняться из армии — и так отдал службе шесть лет. Хотел жениться, растить сына, организовать свой бизнес. Уже и побратимы его, и командир знали об этом решении. Я очень ждала любимого, рисовала себе картины, как он вернется, как мы будем строить домики у моря для отдыхающих, как родится наш сын. Даже решили, что назовем его Алексеем. И вдруг мне звонят и говорят, что Саша тяжело ранен. А я уже чувствовала: что-то не так. Накануне мы созванивались, потом я написала ему sms с пожеланием спокойной ночи, но ответа не получила. Утром выяснилось, что он так и не выходил на связь. Я поняла: случилась беда.

«Меня предупреждали, что Александр может не восстановиться, остаться умственно неполноценным»

— Всего чуточку — каких-то десять дней — не хватило Саше, чтобы вернуться домой невредимым, — говорит Аня. - Его ребята сейчас уже дома. А он — в реанимации. Мне не рассказали, что случилось, как он был ранен. Только сообщили, что жив, его везут в больницу имени Мечникова. Я сразу же помчалась туда. Александр был в коме, ему сделали две операции. Как только мне разрешили, стала приходить каждый день.

А потом он открыл глаза. Сначала не понимал, где он, что с ним произошло. Понемногу память стала возвращаться. Саша не говорил, только кивал или глазами показывал, что хочет. Через пару дней стал шевелить губами, я пыталась разобрать, что он говорит. Мы решили, что хотим расписаться. Чтобы наш сын родился в законном браке и носил фамилию отца. Чтобы я могла на правах жены быть рядом с Сашей везде, поддерживать, помогать, принимать вместе с ним решения по его лечению и реабилитации. Предложение Александр мне сделал давно, еще когда был в АТО. Прислал по почте кольцо и, когда я его забрала, по телефону попросил выйти за него замуж…

«Конечно, мы не думали, что свадьба будет в реанимации. Но я счастлива, что стала женой Саши», — говорит Аня

Конечно, мы не думали, что свадьба будет в реанимации. Но я счастлива, что стала его женой. Хотя не обошлось без трудностей. Работники загса не хотели нас расписывать, объясняя, что жених не в состоянии выразить свою волю и тем более расписаться. Я дала Александру ручку и бумагу, и он, чтобы доказать, что может поставить подпись, написал: «Аня, я люблю тебя». Но даже после этого сотрудница загса не согласилась проводить церемонию. Развернулась и ушла. Наверное, думала, что я хочу быстренько женить на себе бойца АТО, пока он ничего не соображает. Это глупо. Конечно, мы расстроились — это было так горько. Но спасибо врачам и волонтерам, которые сами все организовали, и сотрудница загса расписала нас на следующий день. Еще пришел священник и обвенчал — это был сюрприз, подарок врачей.

А вечером после свадьбы мой муж вдруг заговорил! Когда услышала его голос, уже у меня дар речи пропал. Ведь томография показывала, что у него работает только половина мозга! Меня предупреждали, что он может не восстановиться, остаться умственно неполноценным, с нарушениями речи, парализованным. Но для меня это не имело значения. Я люблю этого человека и хочу прожить с ним всю жизнь. И если он будет обузой — это моя ноша. Отказываться от него я не собираюсь. Конечно, для меня стало огромной радостью, что любимый пошел на поправку. На днях Александр позвал санитара и, продиктовав на память мой номер телефона, спросил, скоро ли я буду. Это просто здорово! Значит, память у него работает, речь тоже полностью восстановилась. А потом мы поставим ему глазной протез — и все будет отлично. Меня жалеют, говорят, как мне не повезло. Не понимаю этого. Наоборот, считаю, что мне невероятно повезло. Любимый человек остался жив, взял меня в жены и теперь с нетерпением ждет рождения нашего сына. Чего еще можно желать?

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали поразительную историю бойца АТО Дмитрия Краслянского, которого врачи больницы имени Мечникова буквально вытянули с того света. Дима пережил две комы, заново учился дышать, глотать, говорить и ходить. А спустя время пришел в больницу — без костылей и без палочки. В сопровождении красавицы жены Марии.

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