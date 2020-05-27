26.85 / 27.10 29.18 / 29.64
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства

14:08 27 мая 2020
Кабмин
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Министерство энергетики и экологии, появившееся в составе Кабмина при бывшем премьере Алексее Гончаруке, вновь разделили на два отдельных министерства.

Такое решение приняли на заседании Кабминета министров — в Украине вновь появятся Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что в Украине может быть хоть 50 министерств.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пасмурная погода

На Украину надвигается циклон: синоптик рассказала, какую погоду он принесет

За решеткой

Годами насиловал малолетнюю дочь: отцу-педофилу вынесли суровый приговор

дети из неблагополучных семей

Грязь, нищета и насилие: 42 тысячи детей из интернатов срочно вернули к родителям, а там их никто не ждал

Виктория Ворожбит

Любовница Жигунова резко отреагировала на сравнение с Заворотнюк (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер