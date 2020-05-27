Украина

Кабмин разделил Минэкоэнерго на два министерства

Министерство энергетики и экологии, появившееся в составе Кабмина при бывшем премьере Алексее Гончаруке, вновь разделили на два отдельных министерства.

Такое решение приняли на заседании Кабминета министров — в Украине вновь появятся Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что в Украине может быть хоть 50 министерств.

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