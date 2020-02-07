Украина

«Их может быть и 50»: Дубилет высказался об увеличении числа министерств

Проблем с объединением министерств и последующих из разъединением не существует, главное — чтобы реорганизация не приводила к увеличению сотрудников аппарата.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, заявившиЙ, что количество министерств может быть увеличенным хоть до 50-ти.

«Скажу крамолу. У нас сейчас 15 министерств. Но их может быть и 50 — при условии, чтобы не увеличилось ни количество зданий, ни штат. С точки зрения теории менеджмента, вполне может быть, что система будет эффективней, если у нас будет много министерств, и каждый министр будет отвечать за какую-то более узкую сферу», — сказал Дубилет, отвечая на вопрос журналиста о планах правительства по реорганизации министерств.

По его словам, проблемы с объединением — разъединением не существует. «Если в бизнесе структура постоянно меняется ради того, чтобы работать эффективнее, это абсолютно нормальный и правильный подход», — заявил министр.

Полный текст интервью с Дмитрием Дубилетом читайте на сайте «ФАКТОВ».

Напомним, что после избрания нового Кабмина появились два новых министерства — министерство развития громад и территорий Украины и министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Теперь в правительстве задумались о возвращении министерства ветеранов и появлении принципиального нового министерства реинтеграции.

Фото со странички Дмитрия Дубилета в соцсетях.



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