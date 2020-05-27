Звезда «Папика» призналась, почему никогда не празднует свой день рождения

Шоу-бизнес

Популярная актриса, звезда сериалов «Папик» и «Отважные» Дарья Петрожицкая отмечает свой день рождения в последних числах мая. Но еще с детских лет не привыкла его как-то по-особенному праздновать. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» актриса неожиданно призналась, что до 17 лет семья вообще не устраивала ей торжество!



— У меня день рождения 31 мая, а у моей мамы — 2 июня, — рассказала Дарья. — Я немножко недоношенная, месяц, и мама как-то раз пошутила, что родила меня себе на день рождения. В детстве особо не праздновали мой день рождения, потому что 31 мая — это последний звонок в школе. Поэтому мама всегда говорила: «Ну давай уже 2-го, когда у меня и твой отпразднуем». Так никогда и не гуляли. Поэтому мой первый, настоящий день рождения был в 17 лет, на первом курсе — когда прямо всем общежитием пили за меня.

По словам Дарьи, сейчас она больше всего любит встречать свой день рождения на съемочной площадке. Несмотря на карантин, работа над некоторыми кинопроектами уже стартовала.

- Не могу сказать пока, где именно у меня будут съемки, — рассказала Петрожицкая. — Так случилось, что у меня как раз смена 30 и 31 мая. И я этому очень рада! Знаю, что на день рождения у меня аж 13 сцен — ну, окей, будем работать.

Ранее, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», Дарья рассказывала о своей мечте стать певицей.

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