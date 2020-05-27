Украина

В киевском метро будут ограничивать вход на некоторые станции: что важно знать

В столичном метрополитене предусматривается ограничение входа на некоторые станции — оно будет действовать во время пиковых нагрузок. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Ограничения помогут предотвращать большие скопления людей. По словам городского головы, первые дни показали, что не все пассажиры метро соблюдают меры предосторожности, носят защитные маски, а многие заражения короновирусной инфекцией происходят как раз при поездках в общественном транспорте.

«В метро в часы „пик“, чтобы не создавать большого скопления людей, будут временно ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске», — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве назвали дату открытия отелей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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