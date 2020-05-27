Происшествия

Дело полицейских-садистов из Кагарлыка: стало известно о новом пострадавшем

В деле об изнасиловании и пытках в отделении полиции Кагарлыка, по которому подозреваемыми проходят Николай Кузив и Сергей Сулима, может быть больше пострадавших, нежели сообщалось ранее.

Как сообщает «Цензор. Нет», ссылаясь на собственные источники, речь идет об эпизоде с выбиванием показаний и превышением служебных полномочий правоохранителями.

Издание утверждает, что речь идет о мужчине, к которому незаконно проникли и изъяли из дома имущество. Самого мужчину доставили в отделение, «применяли незаконные методы, требуя сознаться в совершении преступлений».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд арестовал Николая Кузива и Сергея Сулиму без права выхода под залог. Срок ареста — 60 суток.

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