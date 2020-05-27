Украина

Дожди и прохлада: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца мая

В начале этой недели в Украину пришла дождливая и ветреная погода. А на Закарпатье даже обрушился град, уничтожив будущий урожай. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время погода останется дождливой, местами ожидаются грозы и небольшое потепление.

«ФАКТЫ» решили уточнить, как долго продержится в Украине «плаксивая» погода. С этим вопросом издание обратилось к известным синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, до конца мая будут идти дожди.

— Местами пройдут ливни, так как погоду будут определять циклоны и атмосферные фронты, — говорит Наталья Голеня. — А с 1 июня осадки начнут уменьшаться, возможны кратковременные дожди. Температура высокой не будет — колебания в пределах 15−20 градусов тепла. Хотя на юге и востоке в отдельные дни столбики термометров покажут плюс 23. Но остается надежда, что в июне мы таки перейдем в лето. Это произойдет ближе к средине месяца, когда среднесуточная температура поднимется до 15 градусов тепла и выше.

В четверг, 28 мая, дожди пройдут по всей территории Украины, местами с грозами. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе столбики термометров покажут плюс 17−18, а на востоке местами потеплеет до 25 градусов.

В пятницу, 29 мая, дожди также ожидаются по всей стране, скорость ветра — около 10 метров в секунду. В западных областях днем немного похолодает — до 16−17 градусов. А в восточных регионах будет тепло — около 25 градусов.

В субботу, 30 мая, дожди с грозами пройдут во всех областях Украины. Ветер усилится — до 12 метров в секунду. Днем на западе страны — плюс 15−17. В Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской областях и в Крыму столбики термометров покажут 19−21 градус.

В воскресенье, 31 мая, дожди возможны на западе, севере, в центре и местами на востоке страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных областях столбики термометров опустятся до отметок плюс 14−15, а вот на юге и местами на востоке будет гораздо теплее — 20−21 градус.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, конец мая будет теплым, но дождливым.

— В конце весны ожидаются ливни и похолодание, — говорит Владимир Деркач. — Начало лета принесет тепло, в некоторые дни даже будет жарко. Но с середины первой декады июня температура немного снизится, возможны кратковременные дожди. Вторая декада июня пройдет под знаком осадков разной интенсивности. Сначала — снижение температуры, далее — усиление осадков со шквалами, градом. К концу второй десятидневки осадки уменьшатся, а температура постепенно начнет повышаться. В третьей декаде: потеплеет, дожди практически прекратятся. Дальше будет тепло, но не жарко.

А по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, конец мая будет теплым — до 25 — 27 градусов. «В этот период возможны небольшие дожди», — отметил синоптик.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Владимир Деркач прогнозировал, что лето будет дождливым и жарким.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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