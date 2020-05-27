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В Индии к пандемии коронавируса, 50-градусной жаре и наводнениям добавились полчища саранчи – впечатляющие видео

15:33 27 мая 2020
Саранча в небе
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На индийские штаты Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Гуджарат обрушились полчища саранчи библейского масштаба. Тучи насекомых перебрались сюда из соседнего Пакистана, где еще в феврале была объявлена чрезвычайная ситуация.

Сообщается, что в каждом из роев саранчи на площади в один квадратный метр находится до 40 миллионов особей. И они передвигаются очень быстро, иногда преодолевая до 400 километров в день. Саранча поедает всю зеленую растительность на своем пути. Такого в Индии не бывало уже 27 лет. 

В Индии, как сообщает Daily Mail, сейчас также множество других проблем. Во многих регионах установилась невыносимая 50-градусная жара. Нынешний май в Нью-Дели выдался самым жарким с 2002 года. И, хотя многие жители Индии страдают от засухи и нехватки воды, на востоке страны циклон «Амфан» вызвал ураган и наводнения, разрушившие множество домов и унесшие жизни около ста человек.

Также не сбавляет обороты пандемия коронавируса. Заболели уже более 152 тысяч индийцев.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Индии неожиданно выпал град, повергнув в шок местных жителей.

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