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В Индии к пандемии коронавируса, 50-градусной жаре и наводнениям добавились полчища саранчи – впечатляющие видео
На индийские штаты Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Гуджарат обрушились полчища саранчи библейского масштаба. Тучи насекомых перебрались сюда из соседнего Пакистана, где еще в феврале была объявлена чрезвычайная ситуация.
Locust swarms now invade India. This from Jaipur in Rajasthan yesterday pic.twitter.com/IzOtposTUu— Channa Prakash (@AgBioWorld) May 26, 2020
Сообщается, что в каждом из роев саранчи на площади в один квадратный метр находится до 40 миллионов особей. И они передвигаются очень быстро, иногда преодолевая до 400 километров в день. Саранча поедает всю зеленую растительность на своем пути. Такого в Индии не бывало уже 27 лет.
#LocustAttack in Jaipur...— Shivani Jain (@She_Vaani) May 25, 2020
We are doomed!
Food Shortage incoming... pic.twitter.com/o6SsfBbuby
В Индии, как сообщает Daily Mail, сейчас также множество других проблем. Во многих регионах установилась невыносимая 50-градусная жара. Нынешний май в Нью-Дели выдался самым жарким с 2002 года. И, хотя многие жители Индии страдают от засухи и нехватки воды, на востоке страны циклон «Амфан» вызвал ураган и наводнения, разрушившие множество домов и унесшие жизни около ста человек.
Также не сбавляет обороты пандемия коронавируса. Заболели уже более 152 тысяч индийцев.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Индии неожиданно выпал град, повергнув в шок местных жителей.62
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В Индии к пандемии коронавируса, 50-градусной жаре и наводнениям добавились полчища саранчи – впечатляющие видео
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...