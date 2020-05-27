Вознесение Господне 2020: поздравления и праздничные открытки

Общество и люди

В четверг, 28 мая, христиане восточного обряда отмечают Вознесение Господне.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для вас и ваших близких.

Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник всем желаю

Веру в сердце сохранить,

Под святыми небесами

Жизнь счастливую прожить.



***

Пускай душа наполнится теплом

В чудесный день — Господне Вознесение,

Пускай уют придет в твой светлый дом

И Бог пошлет с небес благословение!

Желаю в праздник только доброты,

Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!

Пусть сбудутся заветные мечты,

Чтобы глаза твои от радости сияли!



***

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю,

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет только дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.



***

Пускай это Господне Вознесение

Подарит вам крепчайшее здоровье!

Пусть Бог пошлет с небес Благословение,

Наполнит души счастьем и любовью!

Желаю вам всех благ земных, достатка,

Чтоб добрые сбылись у вас мечты!

Пусть будет у вас все всегда в порядке!

Гармонии вам, мира, чистоты!

Ранее мы писали, как католики отмечают этот праздник.

317

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter