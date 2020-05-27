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Вознесение Господне 2020: поздравления и праздничные открытки
В четверг, 28 мая, христиане восточного обряда отмечают Вознесение Господне.
«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для вас и ваших близких.
Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.
Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.
В светлый праздник всем желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.
***
Пускай душа наполнится теплом
В чудесный день — Господне Вознесение,
Пускай уют придет в твой светлый дом
И Бог пошлет с небес благословение!
Желаю в праздник только доброты,
Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Чтобы глаза твои от радости сияли!
***
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет только дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
***
Пускай это Господне Вознесение
Подарит вам крепчайшее здоровье!
Пусть Бог пошлет с небес Благословение,
Наполнит души счастьем и любовью!
Желаю вам всех благ земных, достатка,
Чтоб добрые сбылись у вас мечты!
Пусть будет у вас все всегда в порядке!
Гармонии вам, мира, чистоты!
Ранее мы писали, как католики отмечают этот праздник.317
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