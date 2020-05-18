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Украина

Вознесение Господне: как католики отмечают праздник

19:31 20 мая 2020
Католики отмечают Вознесение Господне
Тамара КУХАРЕНКО, «ФАКТЫ»

В четверг, 21 мая, через 40 дней после Пасхи, которую христиане западного обряда встретили 12 апреля, отмечается Вознесение Господне (православные и грекокатолики будут праздновать его 28 мая). Это один из праздников в литургических обрядах Католической церкви, имеющих высший ранг — торжество (лат. Solemnitas). Он посвящен событию, которым заканчивается пребывание Воплощенного Бога на земле: как написано в Евангелие и в Деяниях апостолов, на Масличной горе близ Вифании Спаситель вознесся на небеса к Богу-Отцу.

История и традиции праздника

Как утверждают исследователи церковной истории, до IV века празднование Пасхи продолжалось до Пятидесятницы, когда вместе с Сошествием Святого Духа вспоминалось и вознесение Спасителя. Причем отнюдь не как праздник Вознесения, а просто как «сороковой день после Пасхи». И только с IV века эти два события стали отмечать раздельно, перенеся празднование Вознесения на 40-й день после Христова Воскресения. Такая традиция возникла сначала в Иерусалиме, где на Масличной, или Елеонской горе по указанию царицы Елены был построен храм в память об этом необыкновенном событии. К тому же времени относятся и первые богослужебные тексты праздника Вознесения. А к началу V века этот праздник уже считался всенародным.

В наше время в Вознесение Господне, которое всегда приходится на четверг, католики обязательно посещают мессу, принимают участие в торжественных шествиях и стараются не выполнять тяжелую работу. Поэтому во многих католических странах день Вознесения объявлен официальным выходным. А в странах, где этот праздник не является государственным, например в Украине, для удобства верующих разрешается переносить праздничные торжества с четверга на ближайшее воскресенье.

Три дня прошений

Существует старинная традиция, по которой праздничные мероприятия, связанные с католическим Вознесением, начинаются еще до его наступления — с так называемых Трех дней прошений. Следуя этой традиции, например, французы аж до середины прошлого века в понедельник молились о сенокосе, во вторник — о жатве, в среду — об уборке винограда, после чего освящали источники воды и колодцы. И поныне в Бельгии, Австрии и других европейских странах в эти дни проводятся особые церковные моления, в ходе которых верующие прославляют Бога за его милости и просят благоприятной погоды для хорошего урожая.

Есть и особые обряды, связанные непосредственно с этим праздником. К ним относятся тушение в костелах пасхальной свечи (но она может быть погашена и в Пятидесятницу), благословение во время мессы бобов, винограда, первых плодов и свечей. В некоторых храмах до потолка поднимают статуи Христа. Это действо, сопровождаемое песнопениями, символизирует вознесение Иисуса на небо. А вне стен храмов обязательно проходят в этот день торжественные шествия с факелами и знаменами.

Как празднуют День отца

В Германии торжественные богослужения предпочитают в Вознесение проводить вне храмов. В конце службы как символ праздника выпускают в небо голубей. А еще по традиции, возникшей в XVIII веке, в этот день празднуют День отца (Vatertag). В те времена в честь праздника Вознесения Господня среди прочих ритуальных действий в стране проводились посвящения юношей в мужчины и чествование лучших мужчин. Претендентов на звание «лучших» сажали в деревянные тележки и свозили на главную площадь поселения, где глава города или староста деревни вручал самому многодетному отцу что-нибудь съестное — это была награда победителю. Конечно, сейчас первоначальный смысл этой части праздника изменился — день Вознесения считается и мужским днем в широком смысле этого слова. Но в память о тех временах остались тележки (Bollerwagen) с алкоголем и закусками, которые мужчины обязательно берут с собой, чтобы без жен и подруг отпраздновать этот день на природе. На природу рано утром традиционно отправляются и жители немецких деревень, чтобы собрать целебные травы, которые, как считается, в этот день приобретают особую силу и как нельзя лучше подходят для приготовления очень ценимого немцами травяного чая.

На рассвете в Вознесение отправляются в лес и многие шведы. Но идут они туда не за травами, а за удачей. Верящие в приметы жители Швеции считают, что поймают удачу за хвост, если услышат кукушку с востока или запада (главное, не ошибиться со сторонами света).

Очень весело отмечают этот праздник в Австрии, особенно ее сельские жители. Здесь проводятся музыкальные фестивали, полевые ярмарки, проходят народные гулянья. И, по древней традиции, едят только мясо птицы и даже булочки к этому дню пекут в виде птиц.

А в Финляндии, где Вознесение называется Helatorstai — Святой четверг, наоборот, по народным поверьям, считается, что в этот день все замирает — даже трава растет медленнее. В старые времена принято было жечь костры и молить Бога о хорошем урожае. В наше время этот четверг у финнов — официально выходной, во всех храмах проходят праздничные службы, посещение которых для верующих обязательно.

Погодные приметы

Наблюдают в Вознесение Господне и за погодой. Например, англичане давно заметили, что если в этот день солнечно, то лето будет теплым, а дождь предрекает плохой урожай и болезни домашнему скоту. Им вторят и народные синоптики из других стран: солнце и тепло — к щедрому урожаю, а дождь и особенно гроза — не к добру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине синоптики дали довольно неблагоприятный прогноз погоды на ближайшие дни мая. О том, какую погоду ожидать в Украине этим летом, читайте здесь.

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