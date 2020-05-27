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Спорт

Юный талант «Шахтера» взорвал сеть техничным приемом мяча, брошенным с пятиэтажки (видео)

18:08 27 мая 2020
Михаил Мудрик
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

19-летний футболист донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик уже не первый раз вызывает восхищение у болельщиков своей техникой.

На этот раз уроженец Краснограда, что в Харьковской области, отправил друзей на крышу пятиэтажки, а сам остался внизу. Когда же с высоты около 15 метров был сброшен мяч, футболист с легкостью укротил его ногой.

«Я не посещал уроки физики в школе», — подписал игрок под видео, размещенном на его странице в Instagram.

Менее чем за сутки ролик просмотрели более 100 тысяч людей (всего у футболиста 145 тысяч подписчиков). Большинство в комментариях восхищались навыками Мудрика, хотя некоторые усомнились в правдивости видео. «Обратная съемка», «Мяч новый возьми, этот весь медом намазан», — написали завистники.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отработал на своей матери издевательский финт с мячом.

Фото ФК «Шахтер»

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