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Юный талант «Шахтера» взорвал сеть техничным приемом мяча, брошенным с пятиэтажки (видео)
19-летний футболист донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик уже не первый раз вызывает восхищение у болельщиков своей техникой.
На этот раз уроженец Краснограда, что в Харьковской области, отправил друзей на крышу пятиэтажки, а сам остался внизу. Когда же с высоты около 15 метров был сброшен мяч, футболист с легкостью укротил его ногой.
«Я не посещал уроки физики в школе», — подписал игрок под видео, размещенном на его странице в Instagram.
Менее чем за сутки ролик просмотрели более 100 тысяч людей (всего у футболиста 145 тысяч подписчиков). Большинство в комментариях восхищались навыками Мудрика, хотя некоторые усомнились в правдивости видео. «Обратная съемка», «Мяч новый возьми, этот весь медом намазан», — написали завистники.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отработал на своей матери издевательский финт с мячом.
Фото ФК «Шахтер»65
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