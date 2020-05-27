Шоу-бизнес

Без Позитива: Надя Дорофеева спела на крыше с другом юности (видео)

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно прокомментировала слухи о беременности, презентовала новую песню «Черничные ночи». И спела она ее не одна, а вместе со своим другом юности — Гришей Ванюшкиным.

Нет, Дорофеева не создает новый дуэт после того, как группа «Время и Стекло» прекратила существование. И нет, Ванюшкин не заменит Позитива. Просто Надя решила, что пора о ее друге узнать украинской публике.

Дорофеева и Ванюшкин даже сняли клип — каждый снимался на своей крыше.

Гришу Ванюшкина хорошо знает российская публика. Музыкант родился в Крыму (где они с Надей и познакомились), позже переехал в Санкт-Петербург, но каждый год выступает в Симферополе.

Сможет ли Ванюшкин после этих выступлений приехать в Киев и записать песню с Дорофеевой?

Напомним, что ранее СБУ запретила въезд на территорию Украины продюсеру Максиму Фадееву, артисты которого пели на оккупированной территории.

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter