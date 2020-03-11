Шоу-бизнес

Дорофеева и Позитив расстаются: самые яркие клипы "Время и Стекло" (видео)

Солисты «Время и Стекло» Надя Дорофеева и Позитив официально объявили о закрытии группы, что стало полной неожиданностью и большим разочарованием для их поклонников. Напоследок ребята представили клип «Навсегда никогда», показав архивные кадры от начала существования проекта и до сегодняшнего дня.

После десяти лет успешной карьеры «Время и Стекло» прекращают свое существование.

Предлагаем вспомнить самые яркие клипы группы.

Как ранее рассказывали Надя и Позитив, в начале карьеры они долго не могли пробиться, найти нужный материал. После выхода первой песни «Так выпала карта» в 2010 году они долго не могли создать яркий хит, который бы покорил публику. Для тогда супружеской пары Ирины Горовой и Алексея Потапенко «Время и Стекло» стали первым совместным продюсерским проектом. Они не скрывали своего разочарования, и даже думали закрыть убыточный проект. Все изменилось после выхода песни «Имя 505» и клипа, который стал вирусным. По итогам 2015 года «Имя 505» стал самым популярным клипом на YouTube в Украине. Сейчас клип собрал уже 232 млн просмотров.

Далее хиты посыпались один за другим. В 2016 выходит «Навернопотомучто».

«На стиле» (2016)

«Тролль» (2017)

«Дим» (2019)

«Лох» (2019)

«Навсегда никогда» (2020)

Тем не менее, Надя и Позитив приняли решение поставить точку в совместном творчестве и развиваться сольно. Коллектив даст осенью прощальный концерт.

Чем конкретно будут заниматься и когда представят сольные проекты, артисты пока не признаются. Позитив пишет песни, также является участником группы MOZGI. Надя выпускает свою линию одежды, и пробует себя в качестве автора песен.

Ранее Надя Дорофеева в интервью рассказывала, что между ней и Алексеем никогда не было романтических отношений.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что продюсер Ирина Горовая эмоционально высказалась о распаде группы.

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