Надя Дорофеева прокомментировала слухи о беременности (видео)

Шоу-бизнес

Звездные супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес на время карантина изолировались в частном доме и максимально сократили социальные контакты. Все время они проводят вдвоем. Парочка порадовала поклонников романтичной домашней фотосессией. Надя говорит, что карантин пошел только на пользу их семье и еще больше укрепил их отношения. Об этом Дорофеева и Дантес рассказали в интервью в проекте «Люди говорят» российского издания Peopletalk.

«Я на карантине сделала вывод, что чем дольше мы с Вовой вместе, тем лучше у нас отношения. Казалось бы, уже можно было бы поубивать друг друга, но у нас это работает наоборот. Мы за весь карантин поссорились всего лишь один раз. Да и из-за какой-то фигни», — рассказала Надя Дорофеева.

На карантине у звезд появилось свободное время и возможность наслаждаться элементарными вещами, как приготовление еды и релакс в ванной.

«Дом — это иногда, как поезд в ощущении детей, рожденных в СССР. Ты туда приходишь в удобной одежде. Но со временем мы начали наряжаться, устраивая таким образом праздник себе», — сказал Дантес.

В который раз Дорофеевой пришлось опровергать слухи о беременности. Певица отмела все домыслы и заявила, что пока они пополнение не планируют. А когда это произойдет, уж точно не будут выносить это на публику.

«Нет, я не беременна. Могу даже показать живот… Думаю, что когда это произойдет, мы все равно будем скрывать, но это не сейчас», — заявила Дорофеева.

Напомним, недавно певица отметила 30-летие. Муж трогательно поздравил Надю с днем рождения.

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