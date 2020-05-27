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Ани Лорак отняла бизнес у бывшего мужа
Украинская певица Ани Лорак, которая развелась с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, забрала у него долю в своей российской компании.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Налчаджиоглу даже после развода принадлежала доля в ООО «Ани Лорак Продакшн», через которую проходит оплата выступлений бывшей жены.
И только сейчас певица оформила статус индивидуального предпринимателя в России и переписала компанию полностью на себя.
Правда, перед этим ООО «Ани Лорак Продакшн» проверила Федеральная миграционная служба. «Служба посчитала нарушением то, что их не уведомляли о сумме контрактов гражданки соседнего государства Ани Лорак», — говорится в сообщении.
Напомним, что Ани Лорак с бывшим мужем давно уладили спорные вопросы с разделом имущества. У певицы есть недвижимость в Украине и России, а у Мурата — рестораны в Киеве.338
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