Бывший муж Ани Лорак обратился в суд по поводу раздела имущества

Шоу-бизнес

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, выступившей недавно в Киеве, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу обратился в суд по поводу раздела имущества. Спустя 11 месяцев после развода он неожиданно передумал делить нажитое и отозвал иск в суде.

Об этом говорится в постановлении Голосеевского районного суда Киева от 4 декабря. До слушаний дело так и не дошло. На подготовительном заседании представитель Мурата выступил с неожиданным заявлением об отказе от раздела имущества и просил суд закрыть производство. Инициативу поддержали и представители Ани Лорак.

Похоже, бывшие супруги смогли уладить все спорные вопросы. У Ани Лорак есть недвижимость в Киеве и в Москве, а у Мурата — рестораны и ночные клубы в Киеве.

Напомним, Ани Лорак и Мурат официально получили развод 31 января. Их дочь София живет с мамой в Москве. Отец навещает ее, пока звездная мама на гастролях. Также они встречаются на отдыхе.

Ани Лорак строит новую личную жизнь — она счастлива с молодым саунд-продюсером Егором Глебом.

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