Кабмин ввел новые правила прописки: что изменилось

Украина

В среду, 27 мая, Кабинет министров Украины одобрил постановление «О внесении изменений в Правила регистрации места проживания». Ранее был установлен новый порядок изменения места голосования.

Как сообщает УНИАН, при регистрации несовершеннолетнего ребенка теперь не требуются документы, которые подтверждают право на проживание по адресу регистрации места жительства родителей или законного представителя. При отсутствии этих документов регистрация места проживания, если жилье находится в доверительной собственности или ипотеке, будет производиться по согласию собственника жилья или ипотекодержателя.

В заявлении на регистрацию места жительства теперь допускается указывать, что жилье находится в ипотеке / доверительной собственности.

Изменения прокомментировал в своем Facebook министр юстиции Денис Малюська.

«Зарегистрировать место проживания в ипотечной недвижимости станет немного сложнее — нужно будет разрешение ипотекодержателя (или доверительного собственника для доверительной собственности). Постановление об этом утвердил Кабмин на сегодняшнем заседании. Это упростит обращение взыскания на ипотечную недвижимость. Правда, ипотек сейчас почти нет, поэтому реформа направлена скорее на будущее», — написал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил об ипотеке под 10% годовых.

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