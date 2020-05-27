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Украина

В Украине начали продажу билетов еще на 12 поездов: названы направления

20:25 27 мая 2020
поезд
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

С 1 июня в Украине вводятся еще 12 новых поездов. Кроме популярных маршрутов «Интерсити +», вводятся поезда в южном, восточном направлении и до мегаполисов в центральной Украине.

«Укрзалізниця» анонсировала следующие маршруты:

  • № 37/38, № 732/731 и № 738/737 Киев — Запорожье;
  • № 116/115 Киев — Бердянск;
  • № 136/135 и № 734/733 Киев — Покровск;
  • № 76/75 Кривой Рог — Киев;
  • № 102/101 и № 766/765 Киев — Херсон;
  • № 12/11 Киев — Новоалексеевка;
  • № 79/80 Днепр — Киев;
  • 779/780 Сумы-Киев/Винница.

К поездам, которые начинают курсировать с 1 июня, предъявляются карантинные требования. Необходимо соблюдать масочный режим, в вагонах будет находиться вдвое меньше пассажиров, чем обычно. При входе либо при проверке билетов будет выполняться проверка температуры у пассажиров.

Напомним, как и в случае с ранее анонсированными поездами до Харькова, Кременчуга, Мариуполя, билеты купить можно онлайн или в железнодорожных кассах. Есть возможность выбрать дату на 90 дней вперед.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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