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В Украине начали продажу билетов еще на 12 поездов: названы направления
С 1 июня в Украине вводятся еще 12 новых поездов. Кроме популярных маршрутов «Интерсити +», вводятся поезда в южном, восточном направлении и до мегаполисов в центральной Украине.
«Укрзалізниця» анонсировала следующие маршруты:
- № 37/38, № 732/731 и № 738/737 Киев — Запорожье;
- № 116/115 Киев — Бердянск;
- № 136/135 и № 734/733 Киев — Покровск;
- № 76/75 Кривой Рог — Киев;
- № 102/101 и № 766/765 Киев — Херсон;
- № 12/11 Киев — Новоалексеевка;
- № 79/80 Днепр — Киев;
- 779/780 Сумы-Киев/Винница.
К поездам, которые начинают курсировать с 1 июня, предъявляются карантинные требования. Необходимо соблюдать масочный режим, в вагонах будет находиться вдвое меньше пассажиров, чем обычно. При входе либо при проверке билетов будет выполняться проверка температуры у пассажиров.
Напомним, как и в случае с ранее анонсированными поездами до Харькова, Кременчуга, Мариуполя, билеты купить можно онлайн или в железнодорожных кассах. Есть возможность выбрать дату на 90 дней вперед.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»185
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