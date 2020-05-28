Мир

Жил без воды и еды почти 80 лет: в Индии умер йог, заявлявший, что открыл "эликсир жизни"

В Индии, где в начале года в возрасте 104 лет умер мужчина, дважды признававшийся самым старым отцом на планете, зафиксирован еще один уникальный рекорд: в штате Гуджарат в 90-летнем возрасте скончался йогин Прахлад Джани, который якобы прожил без пищи и воды по крайней мере 76 лет.

Мужчина утверждал, что открыл «эликсир жизни», пишет NDTV.

Сообщается, что отшельник умер 26 мая в родной деревне Чарада, куда его привезли по его просьбе несколько дней назад. Два дня его тело будет в ашраме, чтобы его многочисленные последователи могли с ним попрощаться.

Прахлад Джани прославился заявлениями о том, что после благословления богини в детстве, никогда не ел и не пил. По некоторым данным, от пищи и жидкости от отказался с 8−9 лет, по другим — с 14.

Доктора и ученые не раз подвергали его утверждения сомнениям.

Так, в 2003 году Джани на 10 дней поместили в больницу города Ахмадабад. Йогин 10 дней провел в запертой комнате, он не пил, не ел и не испражнялся, хотя, согласно наблюдениям ученых, у него в мочевом пузыре образовывалась жидкость, а затем якобы всасывалась обратно. Отшельнику позволяли лишь ополаскивать рот, а затем измеряли количество воды, которое он выплюнул, чтобы убедиться, что он ничего не выпил.

Сам Джани объяснил, что не страдать от голода ему помогает «отверстие в нёбе». Врачам не удалось объяснить, как йогин выживал без еды, однако они сочли тот факт, что отшельник немного похудел за время пребывания в больнице, доказательством того, что он не может обходиться без еды бесконечно.

В 2010 году эксперимент повторили, на этот раз за Джани наблюдали две недели. В его палате висели камеры видеонаблюдения. Отшельнику разрешали мыться, ополаскивать рот и принимать солнечные ванны. Ученые вновь не смогли объяснить, как выживает йогин.

«Мы до сих пор не знаем, как он выживает», — заявил по итогам последнего обследования невролог Судхир Шах.

Ряд иностранных исследователей сомневались в точности систем контроля индийских специалистов.

Санал Эдамаруку, индийский рационалист, утверждает, что в ходе эксперимента отшельник иногда выходил из поля зрения видеокамер, к тому же, ему разрешили общаться с последователями. Рационалист подозревает, что результаты исследований были подтасованы. Также известно, что данные, полученные в ходе экспериментов, никогда не публиковали в научных журналах и даже не отдавали на рецензирование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом невероятном событии, произошедшем в Индии: жительница штата Андхра-Прадеш Эррамати Мангаямма стала старейшей в мире матерью, родив двойню в возрасте 74 лет.

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