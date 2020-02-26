Признававшийся дважды самым старым отцом в мире мужчина умер от курения в кровати

Мир

Признававшийся самым старым отцом на планете житель индийского города Харкхода, штат Харьяна, умер в 104 года из-за того, что курил в кровати. Об этом передает Haber Global. В 2019 году Эррамати Мангаямма стала старейшей в мире матерью, родив двойню в возрасте 74 лет.

Сообщается, что в 2010 году Рамджит Рагав получил титул старейшего отца в мире, когда у него и его 60-летней жены Шакунталы родился сын Викрамджит. Через два года, будучи в возрасте 96 лет он побил собственный рекорд, когда в октябре 2012 года родился их второй сын Ранджит.

В 2013 году его старший сын пропал. Его похитили, когда Шакунтала повезла его в больницу и заснула на скамейке. Спустя шесть месяцев жена забрала младшего ребенка и покинула Рагава. Она уехала, пока мужчины не было дома. Из-за стресса Рагав не мог есть. Он скучал по детям и заявлял, что лучше умереть, чем жить так.

11 февраля 2020 года сосед Рагава Сабодх услышал крики о помощи и прибежал к его дому. Из здания шел дым. Сабодх забежал внутрь и увидел соседа в огне. Оказалось, что он курил в кровати и случайно поджег простыни, из-за чего начался пожар.

Сосед быстро залил Рагава водой и отвез его на своем автомобиле в больницу, где врачи оказали пострадавшему первую помощь и направили его в другое медицинское учреждение. На следующий день в результате полученных ожогов Рагав скончался. Его кремировали 13 февраля.

Ранее сообщалось, что старейший мужчина на Земле, 112-летний житель Японии Титэцу Ватанабэ, умер. Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в городе Дзеэцу, префектура Ниигата, в семье фермеров, окончил сельскохозяйственное училище и переехал на Тайвань работать в компании, которая занималась сбором сахарного тростника.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле прошлого года скончался самый пожилой из действующих президентов в мире — президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. Ему было 92 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter