В Кремле разразились угрозами в адрес Украины из-за возможного пересмотра минских соглашений

Украина

Представитель России в Трехсторонней контактной группы Борис Грызлов, который остался недоволен проходившим в режиме видеоконференции заседанием 14 мая, решил прибегнуть к шантажу при оценке предложений украинской стороны на заседании в среду, 27 мая.

Об этом пишет ТАСС.

Помимо реакции на предложения Украины, прозвучавшие на заседании, Грызлов решил всуе прокомментировать и заявление президента Украины Владимира Зеленского, который на брифинге во вторник допустил, что для урегулирования ситуации на Донбассе может быть применен план «В» и «С».

«Киев снова заявил, что хочет получить полный контроль над границей в Донбассе до политического урегулирования. То есть до определения особого статуса территорий Донбасса, амнистии и проведения выборов… Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям «, — разволновался Грызлов.

Самое интересное, что путинский чиновник даже не принимал участие в заседании, результаты которого вызвали у него такой гнев.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, близкий к переговорной группе.

«Комментарии господина Грызлова, сделанные якобы по результатам работы ТКГ сегодня (27 мая — ред.), в которых он вновь критикует за якобы пассивную позицию представителей украинской делегации, не соответствуют действительности. Господин Грызлов даже не принимал участие в работе ТКГ сегодня», — указал собеседник агентства.

Напомним, 27 мая прошло плановое заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинская сторона о ходе встречи еще не отчиталась, поэтому окончательные выводы о том, что вызвало негодование в Кремле, можно будет сделать после появления такого отчета.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что, по его информации, на весну 2020 года Путин готовил полномасштабное наступление на Украину. Для этого уже практически все было готово. Между делом планировалась аннексия еще части нескольких государств. Но планам Путина помешал коронавирус.

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