Путин планировал масштабное вторжение в Украину, но помешал коронавирус, — генерал

Украина

После последнего заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» Пушилин и Пасечник потребовали прямого диалога с Киевом без посредничества России. При этом они пригрозили применением силы в случае отказа. Действительно ли боевики могут пойти в наступление? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к бывшему заместителю начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанту Игорю Романенко. И тут выяснилась одна очень резонансная деталь. По информации генерала, на весну 2020 года Путин готовил полномасштабное наступление на Украину. Для этого уже практически все было готово. Между делом планировалась аннексия еще части нескольких государств. Но планам Путина помешало одно очень важное обстоятельство.

«Сурков убеждал Путина, что «хохлы подпишут все, что им скажут»

— Весь 2019 год Путин, его Генштаб вкупе с политическими и военными аналитиками пытались дипломатическим путем навязать Украине свои правила игры. Хотели вынудить нас подписать соглашения с боевиками, которые бы, в первую очередь, были на руку Кремлю. Но у президента России в этом вопросе почти ничего не вышло, — говорит генерал Игорь Романенко.

Путин очень рассчитывал на Владислава Суркова — своего теперь уже бывшего помощника, который отвечал за Украину и всегда старался убедить хозяина, что, мол, «хохлы подпишут, все что мы им скажем». Но Сурков все завалил. Подписание не состоялось. Может быть, «хохлы» и подписали бы такие соглашения. А украинцы — нет. В Париже (на саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года. — Авт.) сложилось, как сложилось. Кремлю не удалось продавить свой сценарий. Сам Сурков был разозлен по этому поводу, бросался бумагами.

Из того, о чем договорились участники встречи в Париже, — выполнен только обмен пленными. От полного разведения войск по всей линии соприкосновения, как того хотел Путин, Украина отказалась. Формулу Штайнмайера мы не внедряем. Идти на прямые переговоры с боевиками тоже не будем.

Экономически давить на Украину у Кремля также не получается. В вопросе поставок газа и нефти в нашу страну мы уже практически не зависим от России. Остается только военная сила. Такое уже случалось, когда после вооруженной агрессии со стороны РФ Украина вынуждена была подписывать договоры, выгодные Путину. Так, например, было после Иловайска в августе 2014 года, когда в котле погибло большое количество украинских военных. После Дебальцево в феврале 2015 ситуация была еще хуже. И на состоявшихся в это время переговорах в Минске с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии мы вынуждены были согласиться на разведение войск.

«Весной 2020 российские войска открыто могли зайти на территорию Украины»

— Именно поэтому Путин и планировал на весну очередное военное обострение в Украине, чтобы вновь заставить нас пойти на уступки, — продолжает генерал Романенко. — Например, поставить ультиматум: вы за неделю должны принять все законы, которые нас устраивают, в противном случае будем продолжать военную агрессию. Для этих целей россияне вполне могли зайти на территорию Украины.

— Путин готовился захватить Украину полностью?

— Скорее всего, могли разделить нашу страну по Днепру для того, чтобы попытаться еще раз создать так называемую «Новороссию». А потом, дескать, вы кувыркайтесь, как хотите. Исходя из мощи вооруженных сил РФ, они вполне это могут сделать.

— И не побоялись бы реакции международной общественности? Тех же американцев?

— А какая у американцев была реакция на Крым? На Донбасс? Только чувство «глубокой озабоченности»? Точно такая же реакция мира была по Молдове и Грузии. Кстати, весной этого года под ударом могли оказаться и страны Балтии.

— Путин планировал захватить Прибалтику? Но они же члены НАТО!

— Россия проводила в апреле этого года масштабные военные учения. А накануне главе Совбеза РФ Патрушеву была поставлена задача получить законодательное разрешение на превентивное использование тактического ядерного оружия. В связи с этим ситуация в Европе могла накалиться еще больше. Нужно было что-то делать в противовес. Самое время, казалось бы, вмешаться нашим союзникам.

В США понимали, что вооруженные силы России в первые дни открытого военного столкновения на территории Европы будут мощнее их армии, если конфликт вспыхнет внезапно. Численный состав войск США в Европе на границах — несколько батальонов по тысяче солдат. Пока очнутся Германия и Франция, пройдет время. А у россиян в Европе численное преимущество. Как и во времена СССР, по мощности своей армии они могли бы обеспечить проход до Ла-Манша (помните такой лозунг?). Американцы на тот момент ограничились учениями, на которых отрабатывалась переброска войск в Европу. Они были уже готовы устанавливать тактическое ядерное вооружение на подводные лодки.

В свою очередь Россия последние два-три года готовилась к активным военным действиям. На учениях они уже отрабатывали возможный захват соседних стран, Балтии в том числе. То есть планировалась операция по развертыванию масштабных военных учений на границе какого-либо государства, наращиванию там сил и захвату чужих территорий. Пока США или войска НАТО разворачивали бы собственные вооруженные силы, Россия бы уже зашла на территорию условной Латвии, там закрепилась и начала выдвигать требования. После этого ситуация могла бы «зависнуть» на десятилетия. Насколько мне известно, Путину хотелось в этом году завершить свое победоносное шествие по Украине и Прибалтике к параду Победы. Чтобы потом с позиции силы диктовать миру свои условия.

Но эскалации конфликта в Европе удалось избежать. Помешал коронавирус.

«В США — демократия. Они не смогут принять быстрое решение о переброске военных в Европу»

— Но для чего Путину обострять и так непростые отношения с соседями? — спрашиваю генерала Романенко.

— Россия очень хочет реабилитироваться за поражение в Третьей мировой войне…

— Третья мировая? О чем речь?

— Я имею в виду «холодную войну», которую выиграли натовцы и американцы. Вспомните, Организация Варшавского договора (военный союз существовавших до 1991 года соцстран под эгидой СССР, созданный в противовес НАТО. — Авт.) и Совет экономической взаимопомощи (экономический союз соцстран. — Авт.) развалились. Бывшие страны социалистического лагеря выбрали западный вектор.

Кремль же жаждет реванша, Путину срочно нужна какая-то победа. У него катастрофически падает рейтинг. Он ведь хочет править вечно, как царь. Но таких полномочий ему не дали, поэтому российскому президенту нужна была новая военная операция.

— В США тоже выборы на носу. Если раньше руководство США проявляло нерешительность, когда Россия устраивала локальные военные конфликты в бывших союзных республиках, то неужели и Трамп никак не отреагировал бы на подобные действия Кремля?

— В США в любом случае не смогли бы быстро принять решение о применении военной силы в Европе. Там демократия. Пока проснутся, пока согласуют. А в России авторитарное правление. Там ничего согласовывать не надо.

Я согласен, что Трампу перед выборами нужна маленькая победоносная война. Но именно маленькая. Трамп не будет рисковать своими военными ради кого-то или чего-то, что не выгодно США.

«Трампу перед выборами нужна маленькая победоносная война, - считает генерал Романенко. - Но именно маленькая. Трамп не будет рисковать своими военными ради того, что не выгодно США»

— Вернемся к Украине. На днях главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» неожиданно заявили, что готовы применить военную силу, если Украина откажется от прямого разговора с ними. Это блеф или на самом деле могут пойти в наступление?

— Скорее всего, в псевдореспубликах готовятся провести, скажем так, разведку боем. Цель: обнаружить слабые места у украинской армии. Идут в атаку — и выявляют эти слабые места, которые зачастую находятся на поверхности. А уже потом россияне при попытке ввести регулярные войска на территорию Украины, ту же 8-ю армию, смогут этими знаниями воспользоваться.

С военной точки зрения у нас очень тяжелая ситуация. Мы окружены с трех сторон. Со стороны России, со стороны Крыма, где очень мощная группировка российских войск. Ну и в Беларуси есть российские войска. Пока Беларусь суверенное государство. Но Путину не составит труда захватить эту страну, не останавливаясь, просто отодвинув Лукашенко в сторону. Так вот, если еще со стороны Беларуси будет удар, то сил на все это у нас не хватит. По крайней мере долго вести боевые действия на трех направлениях не получится.

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