Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Украина

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоялось 14 мая в режиме видеоконференции, украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться согласно Конституции и законодательству Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, исключительно после получения Украиной контроля над границей, сообщили в Офисе президента.

Для проведения местных выборов на пока неконтролируемой территории Донбасса, должно соблюдаться верховенство права, права человека, должны быть защищены права нацменьшинств, функционировать украинские суды.



Напомним, Украина расширила свое представительство в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, которая ведет переговоры в Минске. Наряду с этим, украинская сторона планирует привлечь к переговорам по Донбассу переселенцев.

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