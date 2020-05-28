- 06:20 SpaceX Илона Маска отправляла астронавтов в космос: полное видео
- 06:09 Иудеи отмечают Шавоут: что запрещено и что нужно делать в этот день
- 06:00 Ждать недолго: в Минздраве предположили, когда не будут регистрировать новых случаев COVID-19
- 05:30 В ООН призвали Украину срочно ратифицировать важную конвенцию: о чем идет речь
- 04:55 Ученые определили, что может заменить кофе в борьбе с сонливостью
- 04:30 В Кремле разразились угрозами в адрес Украины из-за возможного пересмотра минских соглашений
- 03:11 Ученые назвали факторы, которые в 3–5 раз повышают риск реанимации для больных с COVID-19
- 02:47 Замглавы Минздрава Ляшко прокомментировал возможность своего участия в выборах мэра Киева
- 02:18 Жил без воды и еды почти 80 лет: в Индии умер йог, заявлявший, что открыл "эликсир жизни"
- 01:35 Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова показала грудь в откровенной фотосессии
- 00:50 В "Укрзалізниці" полетели головы из-за питания в поездах "Интерсити"
- 00:25 В Минобразования заявили, что учителям за карантин не доплатят
В ООН призвали Украину срочно ратифицировать важную конвенцию: о чем идет речь
Организация Объединенных Наций, которая в последнее время стала важной площадкой борьбы за соблюдение принципов международного права, выступила с призывом к Верховной раде Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции.
Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
«ООН в Украине призывает Парламент Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции и принять меры, необходимые для создания общества, свободного от гендерно-обусловленного насилия», — сказано в заявлении.
Поводом для появления призыва стал факт того, что электронная петиция к президенту Украины с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию набрала необходимую для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Авторы документа обращают внимание на то, что насилие в отношении женщин и девушек является не только нарушением прав человека; оно разрушает жизни и их семей по всей стране.
«В Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия. Разрушительное воздействие насилия в отношении женщин очевиден; но менее очевидно вредное воздействие на семьи, общество, экономику, и на развитие страны в целом», — указывается в документе.
Кроме того, в ООН отмечают, что пандемия COVID-19 меняет образ нашей жизни — в то время, как ситуация сближает многие семьи, других она, наоборот, разъединяет. В совокупности, под давлением роста безработицы и финансовых проблем, самоизоляции и отсутствия социального взаимодействия уровень домашнего насилия растет тревожными темпами.
«Мы осуждаем недавние случаи языка вражды и вербального и кибер-насилия, направленных против женщин-политиков, государственных деятельниц, защитниц прав человека и гендерного равенства», — сказано в тексте документа.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ратификация конвенции очень важна для Украины, так как во время карантина в стране практически вдвое увеличилось количество тревожных сигналов о домашнем насилии. В частности, от домашнего насилия начали страдать и семьи заробитчан, которые вынужденно вернулись из-за границы.101
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…