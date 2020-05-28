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Украина

В ООН призвали Украину срочно ратифицировать важную конвенцию: о чем идет речь

5:30 28 мая 2020
ООН
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Организация Объединенных Наций, которая в последнее время стала важной площадкой борьбы за соблюдение принципов международного права, выступила с призывом к Верховной раде Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«ООН в Украине призывает Парламент Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции и принять меры, необходимые для создания общества, свободного от гендерно-обусловленного насилия», — сказано в заявлении.

Поводом для появления призыва стал факт того, что электронная петиция к президенту Украины с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию набрала необходимую для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.

Авторы документа обращают внимание на то, что насилие в отношении женщин и девушек является не только нарушением прав человека; оно разрушает жизни и их семей по всей стране.

«В Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия. Разрушительное воздействие насилия в отношении женщин очевиден; но менее очевидно вредное воздействие на семьи, общество, экономику, и на развитие страны в целом», — указывается в документе.

Кроме того, в ООН отмечают, что пандемия COVID-19 меняет образ нашей жизни — в то время, как ситуация сближает многие семьи, других она, наоборот, разъединяет. В совокупности, под давлением роста безработицы и финансовых проблем, самоизоляции и отсутствия социального взаимодействия уровень домашнего насилия растет тревожными темпами.

«Мы осуждаем недавние случаи языка вражды и вербального и кибер-насилия, направленных против женщин-политиков, государственных деятельниц, защитниц прав человека и гендерного равенства», — сказано в тексте документа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ратификация конвенции очень важна для Украины, так как во время карантина в стране практически вдвое увеличилось количество тревожных сигналов о домашнем насилии. В частности, от домашнего насилия начали страдать и семьи заробитчан, которые вынужденно вернулись из-за границы.

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В ООН призвали Украину срочно ратифицировать важную конвенцию: о чем идет речь

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