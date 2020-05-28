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Путин планировал в 2020 году поделить Украину по Днепру и захватить новые территории: генерал назвал точную дату
В течение всего прошлого года президент РФ Владимир Путин и его Генштаб вкупе с политическими и военными аналитиками пытались дипломатическим путем навязать Украине свои правила игры, вынудив подписать соглашения с боевиками, которые бы, в первую очередь, были на руку Кремлю.
Такой информацией с нашим изданием поделился бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Но дипломатические попытки эффекта не возымели, экономически давить на Украину у Кремля также не получается, так как в вопросе поставок газа и нефти мы уже практически не зависим от России. Поэтому у Путина оставался только силовой вариант, считает Романенко.
«Такое уже случалось, когда после вооруженной агрессии со стороны РФ Украина вынуждена была подписывать договоры, выгодные Путину. Так, например, было после Иловайска в августе 2014 года, когда в котле погибло большое количество украинских военных. После Дебальцево в феврале 2015 ситуация была еще хуже», — поясняет заместитель начальника Генштаба ВСУ.
Именно поэтому Путин, уверен Романенко, планировал на весну очередное военное обострение в Украине, чтобы вновь заставить нас пойти на уступки. К примеру, поставить ультиматум: вы за неделю должны принять все законы, которые нас устраивают, в противном случае будем продолжать военную агрессию.
Для этих целей россияне вполне могли зайти на территорию Украины, захватив восточные и южные области.
«Скорее всего, могли разделить нашу страну по Днепру для того, чтобы попытаться еще раз создать так называемую „Новороссию“. А потом, дескать, вы кувыркайтесь, как хотите. Исходя из мощи вооруженных сил РФ, они вполне это могут сделать», — считает эксперт.
А после захвата на переговорах в Минске с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии украинская сторона была бы вынуждена согласиться на разведение войск.
Такое «победоносное шествие по Украине», по информации генерала, в Кремле планировали завершить к параду Победы. И затем с позиции силы диктовать миру свои условия.
К счастью, все карты Путину спутал коронавирус. Но ситуация по-прежнему остается тревожной: ведь отмененный 9 мая парад Победы назначили, по информации российских СМИ, на 24 июня. А бредовые мысли российских «стратегов», похоже, остаются прежними, на уровне «победобесия».1018
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Путин планировал в 2020 году поделить Украину по Днепру и захватить новые территории: генерал назвал точную дату
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