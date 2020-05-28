Украина

НАТО уже боится: сеть насмешило фото боевиков "ДНР" в полной экипировке

В оккупированном Донецке боевики «ДНР» попытались похвастаться подрастающим поколением — очередным выпуском местного «военного вуза». План позорно провалился. «Курсанты», которые должны были изображать угрозу войскам НАТО, выглядели как потешные полки.

В старой выцветшей форме разных расцветок, с примитивными защитными касками не по размеру отряды внушали скорее смех, чем чувство страха. Добавляли абсурда выборочно надетые черные маски, слегка закрывающие нижнюю часть лица.

Фотографии из оккупированного Донецка опубликовал Андрей Рымарук из фонда «Вернись живым». «Слезы мешают писать… Угроза НАТО», — прокомментировал он.

В соцсетях согласны: НАТО такой нелепицы еще не видело. Действительно, сложно внушать страх, когда каска или не закрывает лоб, или съезжает на глаза, попутно перетягивая закрепляющим ремнем шею.

Напомним, в оккупированном Донецке «военное училище» решили закрыть после прекращения финансирования из России. Кроме того, исчерпалась потребность в молодых донецких «офицерских» кадрах — в РФ много своих офицеров, и именно они занимаются командованием военной операцией на Донбассе против украинской армии.

Фото Андрей Рымарук/Facebook

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