26.84 / 27.09 29.26 / 29.72
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинские военные сбили беспилотник боевиков на Донбассе

8:59 28 мая 2020
дрон
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На Донбассе в районе Марьинки украинские военнослужащие сбили вражеский беспилотник. Квадрокоптер летал поблизости от позиций украинских военных. Посредством похожих летательных аппаратов вражеские подразделения порой пытаются закинуть взрывоопасные предметы на оборонительные укрепления ООС. Дрон было решено ликвидировать штатным вооружением.

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ семь раз обстреливали позиции украинских сил, в том числе из минометов крупного калибра (120 мм и 82 мм). Такое вооружение агрессор применил возле населенных пунктов Луганское, Крымское и Новолуганское.

Напомним, ранее дрон боевиков был сбит в районе Светлодарской дуги. Квадрокоптер вел съемку позиций украинских военных. Также было замечено использование врагом российских БПЛА типа «Элерон». Такие беспилотники предназначены для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

153

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Грызлов Борис

В Кремле разразились угрозами в адрес Украины из-за возможного пересмотра минских соглашений

Ласточкино грездо в Крыму

В Украине заговорили о строительстве канала через Перекопский перешек: что это даст и зачем он нужен

Деньги и домик

Иностранный инвестор заявил о попытке захвата экс-регионалом элитной недвижимости, — СМИ

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер