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Украинские военные сбили беспилотник боевиков на Донбассе
На Донбассе в районе Марьинки украинские военнослужащие сбили вражеский беспилотник. Квадрокоптер летал поблизости от позиций украинских военных. Посредством похожих летательных аппаратов вражеские подразделения порой пытаются закинуть взрывоопасные предметы на оборонительные укрепления ООС. Дрон было решено ликвидировать штатным вооружением.
За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ семь раз обстреливали позиции украинских сил, в том числе из минометов крупного калибра (120 мм и 82 мм). Такое вооружение агрессор применил возле населенных пунктов Луганское, Крымское и Новолуганское.
Напомним, ранее дрон боевиков был сбит в районе Светлодарской дуги. Квадрокоптер вел съемку позиций украинских военных. Также было замечено использование врагом российских БПЛА типа «Элерон». Такие беспилотники предназначены для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.153
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