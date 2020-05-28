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Зеленского предупредили о серьезной опасности из-за выборов в США
В ситуации с расследованием в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и лидера предвыборной гонки в США Джо Байдена наша страна может «поставить не на ту лошадку»
Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.
Он напомнил прошлую президентскую кампанию в США, когда «Киев негласно поставил на победу „демократки“ Хиллари Клинтон».
«Но она, как мы помним, проиграла. Если и сейчас Киев вмешается в выборы на стороне Трампа (а это уже началось), то риск снова „поставить не на ту лошадку“ достаточно большой. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — считает аналитик.
Полный текст интервью с Игорем Соловьем о грядущих выборах в Америке и «украинском факторе» читайте на сайте «ФАКТОВ».249
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