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Майк Тайсон устроил массовую драку на турнире рестлеров (видео)
Легенда бокса 53-летний Майк Тайсон, который вместе с Эвандером Холифилдом объявил о возвращении на ринг, в который раз оказался в эпицентре скандала.
Железный Майк в компании экс-чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса прибыл на рестлерское шоу All Elite Wrestling’s Dynamite в Джексонвилле (штат Флорида, США) и спровоцировал там драку с 49-летней звездой WWE по прозвищу Крисом Джерико, в которой приняли участие другие бойцы (кстати, Кристофер Кит Ирвайн — не только американский и канадский рестлер, но и актер, писатель, радиоведущий и рок-музыкант).
@AEWonTNT)pic.twitter.com/6OuNKfkqAR— B/R Wrestling (@BRWrestling) May 28, 2020
Когда драчунов разняли, казалось, страсти улеглись. Но не тут-то было. Один из главных участников потасовки, бывший чемпион All Elite Wrestling Крис Джерико вскоре вызвал Майка Тайсона на бой по правилам рестлинга (театрализованное спортивное шоу, сочетающее борьбу и работу на публику).
«Я заставлю тебя заплатить, Майк!» – заявил Джерико.
@MikeTyson" - @IAmJericho https://t.co/XAHEA3ffJG pic.twitter.com/yrrZRE2cFK— All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 28, 2020
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майку Тайсону предложили 20 миллионов долларов за бой с легендой ММА.59
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