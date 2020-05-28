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Спорт

Майк Тайсон устроил массовую драку на турнире рестлеров (видео)

11:17 28 мая 2020
Майк Тайсон и Крис Джерико
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легенда бокса 53-летний Майк Тайсон, который вместе с Эвандером Холифилдом объявил о возвращении на ринг, в который раз оказался в эпицентре скандала.

Железный Майк в компании экс-чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса прибыл на рестлерское шоу All Elite Wrestling’s Dynamite в Джексонвилле (штат Флорида, США) и спровоцировал там драку с 49-летней звездой WWE по прозвищу Крисом Джерико, в которой приняли участие другие бойцы (кстати, Кристофер Кит Ирвайн — не только американский и канадский рестлер, но и актер, писатель, радиоведущий и рок-музыкант).

Когда драчунов разняли, казалось, страсти улеглись. Но не тут-то было. Один из главных участников потасовки, бывший чемпион All Elite Wrestling Крис Джерико вскоре вызвал Майка Тайсона на бой по правилам рестлинга (театрализованное спортивное шоу, сочетающее борьбу и работу на публику).

«Я заставлю тебя заплатить, Майк!» – заявил Джерико.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майку Тайсону предложили 20 миллионов долларов за бой с легендой ММА.

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